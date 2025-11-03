Beteg gyerekeket gyógyítana, és a világ legjobbja szeretne lenni a most Thaiföldön versenyző magyar szépségkirálynő

Dezsényi Kincső nemcsak a koronáért, hanem az álmaiért is utazott Bangkokba – írja az Index. A lap szerint a 21 éves Miss Universe Hungary győztese nem akármilyen céllal vágott neki a nem mindennapi útnak: szeretné megnyerni a világdöntőt is. Miközben csupa csillogás az élete, gyógytornász hallgatóként a gyerekek mozgásfejlesztéséért és gyógyításáért is dolgozna, bizonyítva, hogy megvan benne a szépség és a hivatástudat is.

Dezsényi Kincső képviseli hazánkat a november 21-i világdöntőn, Bangkokban. A 21 éves lány hét éve modellkedik, mindemellett gyógytornásznak is tanul. Elutazása előtt két nappal egy konferencián beszélt az Indexnek arról, milyen tervei vannak gyógytornászként, illetve hogyan fordult fel fenekestül az élete a Miss Universe Hungary megnyerése óta.

„Mindig érdekelt a kémia és a biológia, emellett szeretek mozogni, sportolni. A szüleimmel közösen kerestük, hogy milyen területen tudnék leginkább kiteljesedni. Édesanyám gyógytornász akart lenni, de gerincferdülése miatt nem vették fel. Nekem is nagyon megtetszett ez a világ, a diploma megszerzése után gyerekekkel szeretnék foglalkozni, de valószínűleg addig is lesz rá lehetőségem” – nyilatkozta a lapnak a modell.

Küzdelem a szépségkirálynői szalagért

Dezsényi Kincső az interjúban elmondta: nagyon örült ennek a lehetőségnek, mivel szeretné egészséges életmódra nevelni a gyermekeket, most azonban a Miss Universe bangkoki döntője a legfontosabb számára.

„A hazai döntő óta teljesen felbolydult az életem, próbálom ugyan kézben tartani a dolgokat, de nem mindig könnyű. Minden energiámat a világversenyre fordítom, utána viszont szeretném úgy alakítani az időmet, hogy a modellkedésre és a gyógytornász munkámra is jusson, hiszen mindkettő közel áll a szívemhez. Sokkal kevesebb a szabadidőm, de szívesen feláldozom, szerencsére a családom és a barátaim megértők”

– fogalmazott a szépségkirálynő.

Elmondta továbbá, hogy itthon már lezajlott az egyhetes felkészítő tábor, Bangkokban pedig egy háromhetes foglalkozás vár rá a verseny előtt, ahol rengeteg médiamegjelenés, valamint fotózás is szerepel a programban. „Feszített lesz a tempó, de egyáltalán nem bánom, felkészültem rá. Jól beszélek ugyan angolul, de sokat kell gyakorolnom, hogy a versenyen felvetődő kérdésekre, gördülékenyen, választékosan, és frappánsan tudjak válaszolni. Meg akarom nyerni a világdöntőt, mindent megteszek azért, hogy ez sikerüljön. A hazai versenynek is így indultam neki, és sikerült. Tudom, hogy ez sokkal nehezebb lesz, hiszen a világ minden tájáról érkeznek lányok, és összesen 133-an leszünk a fináléban” – fogalmazott.

A magyar lány azt is elmondta, hogy indulás előtt sok hasznos tanácsot kapott: többek között, hogy vigyázzon szépségkirálynői szalagjára, hiszen korábban előfordult már, hogy rajongók szuvenírként próbálták megszerezni ezeket.

Külső és belső szépség

A lapnak interjút adott még Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója is, aki elmondta, hogy a jövőben együtt dolgoznak majd a szépségkirálynővel. „Az intézményünkben sok súlyos és ritka betegségben szenvedő gyereket is ellátunk, olyanokat, akiknél a csapatmunkának fontos szerepe van. Ennek a csapatnak pedig elengedhetetlen része a gyógytornász. Kincső részéről elhangzott, hogy gyerekekkel szeretne foglalkozni, nálunk erre meglesz a lehetősége, itt megismerheti a betegeket, a szüleiket és tudásával, pozitív kisugárzásával sokat segíthet nekik” – hangsúlyozta az igazgató.

A mozgásterápiára, ahogyan fogalmazott, nagy szüksége van valamennyi mozgásszervi vagy idegrendszeri problémákkal küzdő gyermeknek. Továbbá kiderült, hogy közel negyedük túlsúlyos, ezen a területen pedig hatékony segítséget nyújthatnak a gyógytornászok.

„Kincső bejárhat a klinikára, megnézheti, milyen ellátások zajlanak. Kiválóan képviseli a hivatását, ezért sokat hozzá tud tenni a betegek gyógyulásához és felépüléséhez. Árad belőle a pozitív energia, a kedvesség, és a külső szépség mellett rendelkezik egyfajta belső szépséggel is, ami nagy előny ebben a szakmában” – mondta Szabó Attila.

