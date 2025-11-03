45 millió forintot keresett egy nap alatt egy OnlyFans-modell, majd az egész összeget rászorulóknak adta

A 21 éves Sophie Rain egyetlen nap alatt gyűjtötte össze azt az összeget, amellyel mintegy 1,2 millió rászoruló juthatott élelemhez – írja az Index. A portál szerint a floridai modell, aki nem mellesleg az OnlyFans egyik legsikeresebb tartalomkészítője, ő maga is nehéz körülmények között nőtt fel.

„Tudom, milyen kinyitni a hűtőszekrényt, és alig találni benne valamit” – magyarázta az OnlyFans-sztár, aki nehéz gyermekkora miatt segíti a szegénységben élő, éhező családokat. Sophie Rain elmondása szerint tudja milyen érzés azt látni, amikor a szülőknek választani kell a lakbér kifizetése és a család étkeztetése között.

Sophie Rain októberben mintegy 121 ezer dollárt, átszámítva körülbelül 45 millió forintot adományozott a Feeding America nevű nonprofit szervezetnek, amely az Egyesült Államokban az éhezés ellen küzd.

A 21 éves modell mindössze 24 óra alatt gyűjtötte össze ezt az összeget, miután bejelentette követőinek, hogy szeptember 30-án szerzett minden bevételét felajánlja a szervezetnek – írta az Index a People magazin beszámolója alapján.

„Már kezdetektől fogva eldöntöttem, hogy a bevételem 100 százaléka közvetlenül a Feeding Americához kerül” – nyilatkozta a modell. A szervezet honlapja szerint egyetlen dollárból „legalább 10 étkezést” tudnak biztosítani rászorulóknak. Ez azt jelenti, hogy Rain adományával mintegy 1,2 millió ember juthatott élelemhez.

2025. szeptemberéig a lány bruttó 85,4 millió dollárt keresett az OnlyFans-en. Menedzsere szerint ez az év végére elérheti a 110 millió dollárt, amivel ő lenne az OnlyFans legmagasabb keresetű tartalomkészítője.

„Az éhezés nem törődik azzal, mi a munkád vagy ki vagy”

– hangsúlyozta Rain. Hozzátette: amíg pénzt keres, addig adományozni fog.

Kiemelt kép: Sophie Rain, az OnlyFans modell. Fotó: Wilbert Roberts/Getty Images