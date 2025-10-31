Kim Kardashiannak a NASA vezetője magyarázta el, hogy tényleg volt holdraszállás

Műsorújság
2025.10.31. 10:33

Kim Kardashian a Keeping Up With The Kardashians egyik epizódjában arról beszélt, hogy nem hisz a holdraszállásban, hanem inkább az összeesküvés-elméleteknek ad hitelt. A kijelentésére maga a NASA vezetője, Sean Duffy reagált közösségi oldalán.

A reality sztár az epizódban kijelentette, hogy ő összeesküvés elméleteket tartja hihetőnek, amelyek szerint a holdraszállás csak egy jól megszervezett színjáték volt.

A kijelentése eljutott a NASA-hoz is. A szervezet vezetője, Sean Duffy az X-en reagált Kardashian szavaira, egyértelműen cáfolva a kételyeket:

„Igen, @KimKardashian, jártunk már a Holdon… hatszor! És ami még jobb: a @NASAArtemis programmal újra visszatérünk, az @POTUS vezetése alatt. Megnyertük az előző űrversenyt, és ezt is meg fogjuk nyerni.”

Kiemelt kép: Kim Kardashian az amfAR, az Amerikai AIDS-kutatási Alapítvány gáláján New Yorkban 2019. február 6-án (Fotó: MTI/EPA/Jason Szenes)

