Véget ért az idei év sztárrománca: szakított Tom Cruise és Ana de Armas

Kilenc hónap után véget ért Tom Cruise amerikai színész és Ana de Armas kubai színésznő kapcsolata – közölte a The Sun című lap amerikai kiadása.

A The Sun szerint úgy értesült, hogy az utóbbi időben

a 63 éves színész és a 37 színésznő már „nem érezték a szikrát” a románcukban.

„Tom és Ana jól érezték magukat együtt, de már nem randiznak. Jó barátok maradnak, de már nincsenek együtt. Rájöttek, hogy nem fog működni a kapcsolatuk, és hogy jobb, ha csak barátok maradnak. […] „Mindketten felnőtt módjára kezelik ezt az egészet” – tette hozzá a lap forrása, aki közel áll a színészekhez, és aki szerint a baráti viszony megmaradt kettejük közt.

Alighanem lesz még dolguk egymással

A forrás azt is megjegyezte emellett, hogy

„Ana már megkapta a szerepet Tom következő filmjében, így továbbra is együtt fognak dolgozni.”

A The Sun szerint Tom Cruise-nak ez a filmje jelenleg Pressure (magyarul: Nyomás) munkacímen fut, de a legutóbbi hírek szerint még csak kezdeti fázisban van, és nem sokat lehet tudni a részleteiről.

Emellett egy másik filmben, a Deeper [magyarul: Mélyebben] című természetfeletti thrillerben is úgy volt, hogy együtt fogják játszani a főszerepet.

Az utóbbi filmnél már az első próbafelvételek is megtörténtek Londonban, de később felfüggesztették a produkció, miután nézeteltérések alakultak ki a stúdió és a készítők közt a költségvetéssel kapcsolatban – előbbi, a Warner Bros állítólag nem volt hajlandó többet adni 230 millió dollárnál, míg a készítők szerint legalább 275 millió dollárra lenne szükségük. A rendező, Doug Liman állítólag más projektek után kezdett nézni, és a film jövője jelenleg bizonytalan.

Tom Cruise és Ana de Armas románcáról először februárban kezdtek el írni a bulvárlapok, később pedig a sztárpár fel is vállalata a kapcsolatot.

Májusban már együtt jelentek meg Sir David Beckham egykori brit labdarúgó 50. születésnapi partiján, a nyáron együtt mentek az Oasis koncertjére a londoni Wembley Stadionba, később pedig Spanyolországba utaztak nyaralni, ahol egy jachton is lefotózták őket.

A színész számára az idei év kiemelkedő eseménye volt az is, hogy bemutatták ikonikus sorozatának, a Mission: Impossible-nek az utolsó filmjét, de idén kapta meg 35 év után az első Oscar-díját is.

Kiemelt kép: Tom Cruise amerikai színész érkezik a Mission: Impossible: A végsõ leszámolás (Mission: Impossible – The Final Reckoning) címû filmjének bemutatójára a 78. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2025. május 14-én. MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo.