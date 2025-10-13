Segélyhívás árulta el, mi történt Diane Keatonnel halála előtt

79 éves korában meghalt Diane Keaton, az Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő. A külföldi sajtóban most új részletek láttak napvilágot arról, mi történt vele közvetlenül a halála előtt, és hogyan érkezett a segítség a házához.

Szombaton elhunyt Diane Keaton, az amerikai film egyik legnagyobb hatású színésznője. A 79 éves színészóriás olyan ikonikus alkotásokban szerepelt, mint az Annie Hall, A Keresztapa-trilógia, az Elvált nők klubja és az Örömapa.

A TMZ számolt be arról, hogy előkerült egy segélyhívás hangfelvétele, a felvétel szerint szombat reggel nyolc óra után nem sokkal valaki arról értesítette a 911-es segélyvonalat, hogy egy személy összeesett Diane Keaton otthonában.

A diszpécser azonnal riasztotta a Los Angeles-i tűzoltókat, akik bevitték a színésznőt abba a kórházba, ahol később halottnak nyilvánították.

Közeli barátai elmondták, hogy a színésznő egészségi állapota az utóbbi hónapokban rohamosan romlott. Egyikük úgy fogalmazott, hogy a színésznő a halála előtti napokban már nagyon sovány volt.

Utolsó hónapjaiban egy-két kivételt leszámítva csak a legközelebbi családtagjait engedte közel magához, akik mindent titokban tartottak.

Még a régi barátok sem tudták pontosan, mi történik vele.

A Grammy- és Oscar-díjas dalszövegíró, Carole Bayer Sager is megszólalt Keaton utolsó heteiről. Elmondása szerint „két-három hete látta őt utoljára, és akkor már rendkívüli mértékben lefogyott”. Sager hozzátette, hogy Diane Keatont különösen megviselték a Los Angelest sújtó januári tűzvészek, amiben rendkívüli mértékben megrongálódott a színésznő otthona.

Kiemelt kép: Diane Keaton (Fotó: MTI/EPA/Paul Buck)