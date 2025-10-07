Édesapa lesz a magyar labdarúgó-válogatott játékosa, Callum Styles

Apai örömök elé néz a magyar labdarúgó-válogatott középpályása, Callum Styles.

A 25 éves labdarúgó – aki a válogatotton kívül az angol másodosztályban szereplő West Bromwich Albion csapatát erősíti – még vasárnap este tett közzé egy posztot az Instagram-oldalán arról, hogy kedvesével első gyermeküket várják, aki februárban érkezik.

„Félig én + félig te, a február varázslatos lesz”

– írta a posztban Styles, a születés dátumára utalva. A baba nemét egyelőre nem árulták el.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon L I L Y 🦋 (@lil_duoba) által megosztott bejegyzés

A 26-szoros válogatott középpályás pár napon belül egyébként ismét pályára léphet a nemzeti csapatban: október 11-én az örményeket fogadja a magyar csapat a Puskás Arénában egy világbajnoki selejtezőmérkőzésen, majd pár nappal később a portugálok ellen játszanak idegenben.

A 2026-os világbajnokság házigazdái az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó lesznek. A jegyértékesítés az előző héten indult meg.

Kiemelt kép: Callum Styles, a magyar válogatott játékosa a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezõ G csoportjában játszott Szerbia – Magyarország mérkõzésen a belgrádi Rajko Mitic Stadionban 2023. szeptember 7-én. MTI/Czeglédi Zsolt.