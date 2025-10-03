Keresztes Ildikó egyetlen dolgot hiányol az életéből

Bármilyen módon érdemes a zene világába belekóstolni – biztatta üzenetében a Csukás Meserádió hallgatóit Keresztes Ildikó. A Máté Péter-díjas előadóművész a zene világnapja apropóján árulta el a közmédia online meserádiójának vendégeként, milyen csodát kapott a muzsika által és bevallotta azt is, mi miatt csalódott, hogy kimaradt az életéből.

A közelmúltban egyéves születésnapját ünneplő Csukás Meserádió esti mesélői között már többször is találkozhattak a hallgatók Keresztes Ildikóval. Az előadóművész legutóbb nemcsak egy mese világát varázsolta a hallgatóság elé, saját történetét is megosztotta a zene erejéről. „A Jóisten egyik legszebb adománya, hogy a zene bekúszott az életembe. Először a tánc, a mozgás révén, aztán ahogy cseperedtem, éreztem, számomra a tánc nem elég kifejező, meg kell szólalnom, és elkezdtem énekelni” – mondta, hozzátéve, hogy ezáltal olyan csodára talált, amiért egész életében hálás lesz.

Az éneklés ugyanis nem pusztán a hivatása, hanem a hobbija és a mindene. „Egy dolgot azonban nagyon sajnálok, hogy nem tanultam meg hangszeren játszani” – vallotta be Keresztes Ildikó, aki arra biztatta hallgatóságát, hogy ha nem is professzionális szinten, de mindenkinek érdemes belekóstolnia a zene varázsába, mert csodálatos világba repíti az embert.

Kiemelt kép: Keresztes Ildikó (Fotó: MTI/Lakatos Péter)