Világsztár Budapesten: a Sarki Fűszeresnél tűnt fel a Trónok Harca sztárja

Váratlan vendég jelent meg egy magyar kávézóban: a Trónok Harca sztárja, Kit Harington a Sarki Fűszeres nevű reggelizőben fotózkodott.

A kávézó a közösségi oldalán osztotta meg a képet, amelyen Kit Harrington, a Trónok Harca sztárja áll feltételezhetően a bolt egyik eladója mellett.

„Winter is coming” – mondta Havas Jon, majd beleharapott a sonkás-sajtos szendvicsünkbe a Pozsonyi úton”

– írták, idézve a Trónok harca leghíresebb mondatát. Hozzátették: „Azt, hogy Kit Harrington vajon csak ezért utazott e Budapestre az Egyesült Királyságból, azt a képzeletetekre bízzuk.”

Kit Harrington a Trónok Harca sorozatban Jon Snow-ként nyújtott szerepéről vált világszerte ismertté, a sorozat 8. évada 2019-ben ért véget. A színész mind a nyolc évadban szerepelt a 2019-ben véget ért sorozatban.

Az utóbbi években több projektben is dolgozik: szerepel a Industry című sorozatban Henry Muck szerepében, emellett pedig új filmeket is készít, mint például The Dreadful című gótikus horrorfilm, ahol a Trónok Harcában szintén szereplő Sophie Turnerrel együtt dolgozik, illetve dolgozik The Family Plan 2-n, valamint a Eternal Return című romantikus filmen is.

Kiemelt kép forrása: Facebook/Sarki Fűszeres