„A világ ma egy óriást veszített el” – így reagáltak a sztárok Giorgio Armani halálára

Több világsztár és híresség, köztük Julia Roberts, Morgan Freeman és Ralph Lauren, valamint Donatella Versacce és az olasz kormányfő, Giorgia Meloni is elbúcsúztak a csütörtökön elhunyt Giorgio Armanitól.

A hír hallattán egy emberként rendült meg a teljes sztár- és celebvilág, de a politikusok és élsportolók sem tudtak elmenni szó nélkül az Armani divatmárka alapítójának és névadójának távozása mellett. Az AP News összegyűjtötte azoknak a hírességeknek a névsorát, aki azóta már reagáltak a divattervező óriás halálára.

„Egy igaz barát. Egy legenda”

– ezekkel a szavakkal búcsúzott Julia Roberts az Instagramon.

Ugyanígy a platformon köszönt el Donatella Versacce, aki bejegyzésében azt írta:

„A világ ma egy óriást veszített el. Történelmet írt és örökké emlékezni fogunk rá.”

Ugyancsak az Instagramon rótta le kegyeletét Charles Leclerc, Forma-1-es pilóta és egyben Armani nagykövet, aki megtiszteltetésnek nevezte, hogy Armani ruháit hordhatta és együtt dolgozhattak.„Hiányozni fogsz, Giorgio” – írta Charles Leclerc az Instagramon.

„A képernyőn és azon kívül, csendes pillanatokban és a legnagyobb színpadokon egyaránt megtiszteltetés volt számomra, hogy Armani ruhákat viselhettem. Ma egy olyan embert emlékezünk meg, akinek zsenialitása sok ember életét megérintette, és akinek a kifinomultság és az időtálló stílus öröksége tovább él” – írta közleményében Morgan Freeman. „Köszönöm, Giorgio Armani úr a több éves barátságát és látnoki tervezői ruháit.”

„Isten áldja meg Önt az örök békességben, ahol már várták”

– ezt Samuel L. Jackson írta közösségi oldalán

Victoria Beckham, Diane Kruger, Michelle Pfeiffer, Cindy Crawford és Russell Crowe mellett búcsúzott még az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni is. „Giorgio Armani 91 évesen hagyott itt minket. Eleganciájával, visszafogottságával és kreativitásával fényt hozott az olasz divatba és inspirálta az egész világot” – írta, majd hozzátette:

„Egy ikon, egy fáradhatatlan munkás, Olaszország legjobbjának szimbóluma. Köszönjük mindazt, amit tettél!”

Ahogy erről beszámolt a hirado.hu, 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani, legendás olasz divattervező. A „Re Giorgio” – Giorgio király – néven ismert divattervező arról volt híres, hogy minden apró részletet felügyelt kollekciójában és üzleti tevékenységében, a reklámoktól kezdve a modellek hajának megigazításáig, mielőtt azok a kifutóra léptek. Armani a modern olasz stílus és elegancia szinonimája volt. Ötvözte a divattervező tehetségét az üzletember éles eszével, és egy olyan céget vezetett, amelynek éves forgalma meghaladta a 2,3 milliárd eurót, megközelítőleg 2,7 milliárd dollárt.

Kiemelt kép: A 2025. szeptember 4-én, 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani olasz tervező egy 2019-es képen (Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon)