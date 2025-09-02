Rátonyi Kriszta számára felértékelődtek a családi pillanatok

A közmédia népszerű műsorvezetője, Rátonyi Kriszta már több mint tíz éve a Duna balatoni, nyári műsorának egyik meghatározó arca. A műsorvezető exkluzív interjúban mesélt arról, mit jelent számára a magyar tenger, amelyhez munkája mellett személyes szálak is fűzik. Családi kötődése kapcsán arról is beszélt, az utóbbi időben különösen fontossá váltak számára a szeretteivel együtt töltött pillanatok.

Rátonyi Kriszta útja a gyermekszínházi szereplésektől indult, majd hamar az országos ismertségig vezetett a televíziónak köszönhetően. Már az első tévéfelvétel után érezte, egy életre elnyerte a szívét a műsorvezetés, amelyben nagy sikereket ért el jó felkészültsége, pontossága, természetes önazonosságának köszönhetően. „Ha a barátaim bekapcsolják a tévét, úgy lássanak nevetni, mint ahogy otthon is nevetnék azon a viccen” – nyilatkozta a Képmásnak. Szeptemberben nemcsak a Család-barát műsorvezetőjeként a képernyőről, hanem a magazin aktuális számának címlapjáról is visszamosolyog a nézőkre a Duna képernyőse.

A műsorvezető az exkluzív interjúban elmeséli, gyermekkorától kezdve erős szálak fűzik a Balatonhoz: nagyszülei nyaralójában töltötte a nyarakat, majd édesapja révén a Balatonboglár melletti Szőlőskislakon is otthonra talált. Itt tanult meg korcsolyázni a befagyott tavon, és az első kamaszkori szerelem emlékei is a tóhoz kötődnek. „22 éves voltam, amikor a munka szólított a Balatonhoz, és a révfülöpi mólón először műsort vezettem. Most ősszel betöltöm a 35-öt. Mindig mérföldkő számomra, hogy augusztusban számot vethetek, hol tartok épp az életemben” – fogalmazott Rátonyi Kriszta.

A Balaton mellett azonban új otthona is fontos szerepet játszik életében: nemrég költözött párjával egy kertes házba Budapest szélére, ahol háziállataikkal és a kerttel foglalkozva talál rá a nyugalomra. „Szeretem ott a reggeleket, kimegyek és a magaságyásban a kis növénykéket nézegetem, meglocsolom őket. Saját kis privát állatkertet tartunk fenn, két kutyával és három macskával” – osztotta meg a műsorvezető.

A munkán kívül számára a család és a baráti kapcsolatok a legfontosabb kapaszkodók. Nevelőapja elvesztése óta még inkább értékeli az együtt töltött pillanatokat. „Ha ezt majd tovább tudom vinni a saját családomban is, akkor nagyon boldog leszek” – tette hozzá az interjúban, amelyet teljes egészében elolvashatnak a magazin szeptemberi lapszámában.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt