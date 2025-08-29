Titkos esküvő a belvárosban: Ember Márk és Havasi Virág kimondták a boldogító igent

Ember Márk csütörtökön a belvárosi szerb templomban kimondta a boldogító igent kedvesének, Havasi Virágnak. A titkos ceremónián mintegy ötvenen vettek részt, köztük barátok és kollégák – írja a Blikk .

Három órakor harangszó jelezte a Szerb utcai templomban, hogy megkezdődött Ember Márk és Havasi Virág esküvője. A szertartáson a meghívott vendégek között ismert színészek és zenészek is jelen voltak, miközben a templomkertben harmonikazene szólt.

A közel egy órás ceremónia után a vendégek körtáncot jártak, majd az esemény lezárult.

A szertartást szerb nyelven tartották, a színész zöld öltönyt viselt.

Ember Márk és Havasi Virág kapcsolata az elmúlt években hullámvölgyeket élt meg, de újra egymásra találtak, össze költöztek és egy kutyát is örökbe fogadtak. A színész korábban elismerte, mennyire nagyra értékeli kedvese bölcsességét és empátiáját.

Kiemelt kép: Ember Márk színművész (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)