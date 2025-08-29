Titkos esküvő a belvárosban: Ember Márk és Havasi Virág kimondták a boldogító igent

Három órakor harangszó jelezte a Szerb utcai templomban, hogy megkezdődött Ember Márk és Havasi Virág esküvője. A szertartáson a meghívott vendégek között ismert színészek és zenészek is jelen voltak, miközben a templomkertben harmonikazene szólt.
A közel egy órás ceremónia után a vendégek körtáncot jártak, majd az esemény lezárult.
A szertartást szerb nyelven tartották, a színész zöld öltönyt viselt.
Ember Márk és Havasi Virág kapcsolata az elmúlt években hullámvölgyeket élt meg, de újra egymásra találtak, össze költöztek és egy kutyát is örökbe fogadtak. A színész korábban elismerte, mennyire nagyra értékeli kedvese bölcsességét és empátiáját.
