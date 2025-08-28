Egyre rosszabb állapotban van Bruce Willis, már a beszéd is nehezére esik

Emma Heming Willis szerint férje egyre rosszabb mentális állapotban van, miközben fizikai állapota továbbra is jó – írja a The Guardian . A család megtanult új módon kommunikálni a színésszel.

Több mint két évvel a frontotemporális demencia diagnózisa után Bruce Willis állapotáról felesége adott interjút az ABC-nek, ahol elmondta: férje még mindig mozgékony és jó erőben van, de „az agya cserbenhagyja őt, a beszéde pedig eltűnik”.

Felidézte, hogy a korai tünetek közé tartozott, hogy a mindig társaságkedvelő, beszédes Willis egyre csendesebb és visszahúzódóbb lett, ami a család számára ijesztő változás volt.

A feleség szerint ma már másképp kommunikálnak vele, és bár a betegség fokozatosan elhalványítja Willis személyiségét, időnként még mindig megmutatkozik régi énjének egy-egy pillanata: a nevetése, a szeme csillogása. „Ezek rövid, de nagyon értékes pillanatok” – mondta.

Emma Heming Willis szeptemberben Unexpected Journey címmel könyvet jelentet meg, amelyben saját tapasztalatait írja le férje gondozásáról.

Kiemelt kép: Bruce Willis amerikai színész (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)