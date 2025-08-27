Mező Misi nyáron a földeken dolgozott vakációzás helyett

A Magna Cum Laude zenekar frontembere, Mező Misi a Duna Hogy volt?! nyári különkiadásában mesélt dolgos gyerekkori nyarairól, valamint a természetben és a zenében megtalált szórakozásról.

„Életemben először tizenévesen jutottam el a Balatonra, majd utána jó sokáig nem” – kezdte Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere a Duna Hogy volt?! című műsorának nyári különkiadásában. Az ország egyik legismertebb zenekarának énekese, és a Jézus és… című sorozat műsorvezetője hozzátette, a nyár náluk egyet jelentett az idénymunkával: „Nekem a nyári szünet nem arról szólt, hogy irány nyaralni, hanem arról, hogy irány ki a paprika- vagy a paradicsomföldre dolgozni” – idézte fel a műsorban. A zenész úgy fogalmazott, a természet szabad felfedezése és a zene kárpótolta őt a dolgos nyarakért.

Mint mondta, a zenei pályát szinte természetes módon választotta, hiszen muzsikus cigány családban nőtt fel. „Nagypapám prímás volt, édesanyám bátyja is prímás, és az öccsük is zenél.” Mező Misi elmondta, hogy iskolai keretek között sosem tanult zenét, utánzással sajátított el a hangszeres tudást. „Nem tanultam gitározni, hanem a cigánysoron lelestem az akkordokat. Lefotóztam a szememmel, hazamentem, és pakolgattam az ujjaimat” – emlékezett vissza a kezdetekre.

A műsorban a nézők nemcsak a zenész fiatalkorát ismerhették meg, hanem saját gyermekeiről is mesélt, valamint megosztotta, hogyan éli meg családapaként a nyarakat.

