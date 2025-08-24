Elhunyt Jerry Adler, a Maffiózók színésze

96 éves korában elhunyt Jerry Adler, a Maffiózók című sorozat veterán színésze – közölte családja.

Jerry Adler Brooklynban született, és New Yorkban, szerettei körében hunyt el. A színész leginkább Herman „Hesh” Rabkin karakteréről vált ismertté a Maffiózókban, ahol mind a hat évadban, összesen 28 epizódban szerepelt. Adler emellett olyan sorozatokban is feltűnt, mint A férjem védelmében vagy a Ments meg!.

Pályafutását a Broadwayn kezdte pályafutását, és a legendás My Fair Lady című darab eredeti előadásának rendezőjeként is ismert volt.

Unokatestvére volt a színésztanárként tevékenykedő Stella Adlerner. A New York Post cikke szerint kollégái és a sorozat alkotói emlékeztek úgy emlékeznek rá, mint aki képes volt egyetlen sort vagy jelenetet is teljesen uralni a színpadon és a képernyőn.

Robert King, A férjem védelmében műsorfelügyelője elmondta, hogy Adler eredetileg csak egy epizódban szerepelt volna, ám olyan emlékezetes alakítást nyújtott, hogy végül több évadon keresztül folytatta a szereplést.

Jerry Adler korábban egy 2007-es interjúban beszélt showbiznisz természtéről. Mint mondta: „Az egész karrieredet a színfalak mögött töltöd. Senki sem tudja, ki vagy, sőt, még a nevedet sem. Semmit sem tudnak rólad. Aztán szerepelsz egy tévéműsorban, és hirtelen híresség leszel, mindenki ismeri az arcodat. Ez annyira furcsa érzés”.

Kiemelt kép: Jerry Adler színész (Fotó: X)