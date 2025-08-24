Édesszájú medve tört be egy kaliforniai fagylaltozóba

Szokatlan betörőről számolt be a kaliforniai South Lake Tahoe egyik fagylaltozója: a Camp Richardson üzlet pultja mögött múlt vasárnap hajnalban egy hatalmas medvét találtak a seriffhelyettesek. Az állat – amelyet a rendőrök tréfásan Fuzzynak kereszteltek – nem pénzért vagy ékszerekért jött, hanem egyetlen dolog érdekelte: a fagylalt.

Az El Dorado megyei seriffhivatal közlése szerint a rendőrök riasztásra érkeztek a helyszínre, ahol meglepetten látták, hogy a medve úgy áll a pult mögött, mintha maga is kiszolgálni készülne a vendégeket.

A közösségi médiában közzétett fotókon Fuzzy valóban úgy fest, mint egy lelkes alkalmazott – csak éppenséggel ő magát szolgálta ki.

A beszámolók szerint a kíváncsi látogató több ízt is megkóstolt, de végül egyértelműen az eperfagylalt mellett tette le a voksát. Miután jóllakott, némi „bátorítás” hatására békésen távozott a fagylaltozóból – számolt be a Fox News.

Komoly kár azonban nem keletkezett: a bolt berendezése ép maradt, mindössze némi takarításra volt szükség a medve desszertrohamát követően.

A Tahoe-tó környékén nem ritka a medvék felbukkanása, de hogy egy közülük hajnalban besétáljon a pult mögé, és édesszájúan eperfagyit falatozzon – az már valóban kuriózum. A helyiek azóta is mosolyognak az eseten, a fagylaltozó pedig alighanem elmondhatja magáról: ilyen vendége talán soha többé nem lesz.

Kiemelt kép: Medve tört be egy kaliforniai fagylaltozóba (Fotó: X)