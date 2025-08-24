Édesszájú medve tört be egy kaliforniai fagylaltozóba

Az El Dorado megyei seriffhivatal közlése szerint a rendőrök riasztásra érkeztek a helyszínre, ahol meglepetten látták, hogy a medve úgy áll a pult mögött, mintha maga is kiszolgálni készülne a vendégeket.
A közösségi médiában közzétett fotókon Fuzzy valóban úgy fest, mint egy lelkes alkalmazott – csak éppenséggel ő magát szolgálta ki.
A beszámolók szerint a kíváncsi látogató több ízt is megkóstolt, de végül egyértelműen az eperfagylalt mellett tette le a voksát. Miután jóllakott, némi „bátorítás” hatására békésen távozott a fagylaltozóból – számolt be a Fox News.
Komoly kár azonban nem keletkezett: a bolt berendezése ép maradt, mindössze némi takarításra volt szükség a medve desszertrohamát követően.
A Tahoe-tó környékén nem ritka a medvék felbukkanása, de hogy egy közülük hajnalban besétáljon a pult mögé, és édesszájúan eperfagyit falatozzon – az már valóban kuriózum. A helyiek azóta is mosolyognak az eseten, a fagylaltozó pedig alighanem elmondhatja magáról: ilyen vendége talán soha többé nem lesz.
Kiemelt kép: Medve tört be egy kaliforniai fagylaltozóba (Fotó: X)