Örök szenvedélyéről vallott Freddie

Fehérvári Gábor Alférd, azaz Freddie neve megkerülhetetlen a hazai zenei palettán. A szakmai mérföldkövekről és arról, miért tartja „káros szenvedélyének” a zenét, a Duna Nyár 25 című műsora Nyertesek című sorozatában mesélt a közmédia zenés showműsoraiból ismert műsorvezetőnek, Rókusfalvy Lilinek.

Komolyabb zenei előképzettség nélkül, ösztönös énektehetségként jutott egy országos zenei tehetségkutató döntőjébe Fehérvári Gábor Alfréd, művésznevén Freddie. Tíz éve a magyar könnyűzenei élet egyik meghatározó férfi előadója: 2015-ös debütáló dala, a Mary Joe hatalmas nyári sláger lett, amely a Petőfi Rádió Top 30-as listájának élén szerepelt, a következő nagy mérföldkő 2016-ban következett, amikor a Pioneer című dalával megnyerte A Dal nemzeti előválogatóját. A siker sok változást hozott az életébe: önálló stúdióalbuma jelent meg, zenei munkásságát díjakkal ismerték el és műsorvezetőként is kipróbálhatta magát. Máig rendszeresen látható a Duna képernyőjén, showműsorok házigazdája és szereplője – erről is beszélt a csatorna nyári magazinjának összeállításában.

„A Csináljuk a fesztivált! szerintem egy olyan kitűnő, hiánypótló műsor, aminek örökké kellene mennie. A páratlanul gazdag magyar zenei kultúra ezt az igényt ki is tudná szolgálni, mert rengeteg slágerünk van. Már sokadik éve képviselhetek dalt a mezőnyben, de arra nem számítottam, hogy gyerekkorom egyik idolja, Charlie egyik szerzeményét adhatom elő. (…) A lehető legnagyobb alázattal és érzékenységgel próbáltam hozzányúlni” – szögezte le a Nyertesek című sorozatban, amelyben a műsorvezető, Rókusfalvy Lili a közmédia műsorainak legeredményesebb szereplőivel készít interjút a Nyár 25 című műsor részeként.

A Petőfi Zenei Díj 2016-os Év felfedezettje és 2024-es Év férfi előadója a fellépések és a SzerencseSzombat műsorvezetése mellett saját vállalkozásba is kezdett, kávézót üzemeltet. Mint mondja, ideje nagy részét utóbbival, valamint a koncertek, forgatások és a családi élet között egyensúlyozva tölti, de szorít időt a kreatív alkotásra, új dalok szerzésére is. Hozzátette, Lélekbúvár című, személyes hangvételű koncertsorozata jövő tavasszal folytatódik.

„Nem tudok elszakadni a zenétől. Otthon elmagyaráztam a gyerekeimnek, hogy apunak ez az egyetlen »káros« szenvedélye. Nem bírom abbahagyni, mert egy állandó belső késztetést érzek, hogy adjak és közöljek” – fogalmazott a műsor vendégeként Freddie. A teljes beszélgetés újranézhető a Nyár 25 Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a műsor korábbi adásai is.

Kiemelt kép: MTVA