Váratlan helyen tűnt fel a Hunyadi-sorozat sztárja, egy ismert francia divatház arca lett

Kádár L. Gellért, a nagysikerű Hunyadi-sorozat főszereplője nem mindennapi elismerést kapott: a világhírű francia divatház, a Yves Saint Laurent őt választotta legújabb kampánya arcának. A hírt maga a színész osztotta meg követőivel.
A nagyszerű hírt Kádár L. Gellért saját Instagram-oldalán jelentette be, ahol a márka egyik új férfiillatát is bemutatta.
Bejegyzésében a színész a parfümhöz készült fotóval és szöveggel köszöntötte követőit, ezzel hivatalosan is megerősítve az együttműködést.
A poszt a rajongók körében óriási lelkesedést váltott ki, és számos gratuláló komment érkezett hozzá:
Kiemelt kép: Kádár L. Gellért színművész a Magyar Mozgókép Fesztivál díjátadó gáláján a Balatonfüred Kongresszusi Központban 2025. június 21-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)