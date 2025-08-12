Műsorújság
Váratlan helyen tűnt fel a Hunyadi-sorozat sztárja, egy ismert francia divatház arca lett

Szerző: hirado.hu
2025.08.12. 20:16

| Szerző: hirado.hu

Kádár L. Gellért, a nagysikerű Hunyadi-sorozat főszereplője nem mindennapi elismerést kapott: a világhírű francia divatház, a Yves Saint Laurent őt választotta legújabb kampánya arcának. A hírt maga a színész osztotta meg követőivel.

A nagyszerű hírt Kádár L. Gellért saját Instagram-oldalán jelentette be, ahol a márka egyik új férfiillatát is bemutatta.

Bejegyzésében a színész a parfümhöz készült fotóval és szöveggel köszöntötte követőit, ezzel hivatalosan is megerősítve az együttműködést.

A poszt a rajongók körében óriási lelkesedést váltott ki, és számos gratuláló komment érkezett hozzá:

Gellért L. Kádár (@gellertkadar) által megosztott bejegyzés

Kiemelt kép: Kádár L. Gellért színművész a Magyar Mozgókép Fesztivál díjátadó gáláján a Balatonfüred Kongresszusi Központban 2025. június 21-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

