Cristiano Ronaldo gigantikus gyűrűvel kérte meg gyermekei anyjának a kezét

A világklasszis futballista eljegyezte élete párját. Az örömhírt Georgina Rodríguez osztotta meg a rajongókkal egy romantikus fotóval gyémántgyűrűjéről, ami az egész internetet lenyűgözte.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cristiano Ronaldo (@cristiano) által megosztott bejegyzés

Bár az elmúlt évvekben a világsajtó többször is megírta, hogy jegyben járnak, vagy éppen azt, hogy titokban összeházasodtak, de csak most tette meg a nagy lépést a világ egyik legismertebb sportolója: Cristiano Ronaldo eljegyezte szerelmét, Georgina Rodríguezt.

Az örömhírt maga a menyasszony osztotta meg követőivel Instagramon, megmutatva gyémántját, amit valóban nem kell nagyítóval keresni.

A bejegyzéshez csak ennyit írt: „Igen, ebben az életünkben és az összes többiben is”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Georgina Rodríguez (@georginagio) által megosztott bejegyzés

A két híresség szerelme 2016 végén kezdődött, amikor Georgina még egy madridi Gucci üzlet eladójaként dolgozott. Ronaldo azonnal felfigyelt rá, és mint később elárulta:

„Nagyon érdekes lánynak tűnt, sokkal érettebbnek, mint a kora.”

Ronaldónak és Georginának 2017-ben született meg első közös gyermekük Alana, öt évvel később pedig a második, Bella. A focistának béranyától született egy 12 éves fia, ifjabbik Cristiano Ronaldo és az 5 éves ikrek, Eva és Mateo.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Georgina Rodríguez (@georginagio) által megosztott bejegyzés

Kapcsolatukat az évek során nemcsak közös nyaralások és vörös szőnyeges események színesítették, hanem komoly kihívások is. 2022 áprilisában elveszítették újszülött fiukat, Ángelt, aki ikertestvérével, Bellával együtt jött volna a világra. A tragédiáról Georgina a Netflixen futó I Am Georgina című sorozatában vallott megindító őszinteséggel.

„Az év legjobb és legrosszabb pillanata volt egyszerre. Cristiano segített, hogy újra élni tudjak”

– mondta a sorozatban.