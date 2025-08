Csepregi Éva fia „munkában” Csepinek szólítja édesanyját

Már gyerekként része volt a Neoton Família életének Heatlie Dávid, Csepregi Éva fia sok koncertre elkísérte a zenekart. Később aztán maga is tagja lett, így az anya-fia kapcsoltba a szakmai munka is teret kapott. Hogy miként választják el a családi életet a munkától, a Nyár 25 stúdiójában árulták el.

Csepregi Éva és fia, Heatlie Dávid életében a zene mindig közös nyelv volt. Csepregi Éva neve összeforrt a magyar poptörténelemmel, a Neoton slágereit máig kívülről fújják a rajongók, a zenekart sokszor kísérte koncertjeikre fia is. „Nagy hatással volt rám már akkor a Nyár van című dal, már gyerekként imádtam, és most is szeretem játszani ezt a slágert a koncerteken” – mondta Heatlie Dávid, aki már oszlopos tagja a Neoton Família sztárjainak: dobosként erősíti a csapatot, de a technikai és zenei háttérmunkában is részt vesz. „Már egy ideje szakmailag is összefonódott Dávid az együttessel, a dobolás mellett zenekari munkája is sokat bővült, januári nagykoncertünk rendezésében is részt vesz. A közös munka során vigyázunk arra, hogy a családi életünkben ne tengjen túl a Neoton” – fogalmazott Csepregi Éva a Nyár 25 révfülöpi stúdiójában. Fia elárulta, megtanulták kezelni, hogy más a munka és család. Elmesélte, a próbákon inkább Évának, vagy Csepinek szólítja édesanyját, amely néha humoros pillanatokat szül: a tagok vicces megjegyzései emlékeztetik az anya-fia kapcsolatra.

