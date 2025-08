Antal Timi: 32 évesen életközépi válságban találtam magam

A Csináljuk a fesztivált! sztárfellépőjeként is ismert énekes és zenész férje, Demko Gergő számára a család, az énidő, a párkapcsolat és a munka összehangolása kihívás ugyan, de rengeteg örömet is nyújt. A nehézségeket nem titkolja Antal Timi, amelyekről a Nyár 25 vendégeként is őszintén beszélt.

Az énekes-zenész pár Antal Timi és Demko Gergő a Duna Nyár 25 című műsorának révfülöpi stúdióját töltötték meg muzsikával. A csodálatos szabadtéri környezetben bevallották, mostanában kevesebb idejük jut kettesben minőségi időt tölteni, így a balatoni fellépést is összekötik egy kis kikapcsolódással. Bevallották, bár nehéz két gyerekkel összehangolni a munkát és magánéletet, de nagyon élvezik a szülői létet, és tervezéssel, egyeztetéssel minden megoldható. Antal Timi korábban is őszintén beszélt és osztotta meg követőivel nehézségeit, felvállalva, hogy nem mindig csak csillogás van. Célja, hogy segítsen is hasonló problémákkal küzdő embereknek, hiszen más tanácsaiból ő is tud erőt meríteni. A Nyár 25 stúdiójában bevallotta: nehéz időszakon ment keresztül télen. „Furcsa talán, de 32 évesen életközépi válságban találtam magam. Számba vettem, mit csináltam eddig, próbáltam meghatározni, hogy ki vagyok én és mi a célom az életben" – mondta az énekes. Férje megértéssel fordult felé. „Szép, hogy közös a szakmánk, de Timi az elmúlt öt-hat évet otthon töltötte, míg nekem a zenekarokkal szép koncertekben volt részem. Bár érzem, hogy örömmel támogat, de tudom, vágyik vissza ő is a színpadra, így lelkileg nehezebb számára ez az időszak" – részletezte Demko Gergő, milyen nehézséggel küzdöttek meg az elmúlt időszakban. A teljes beszélgetés újranézhető a Nyár 25 Médiaklikk-oldalán. Nyár 25 – élőben a Balaton-partról, belföldi úti tippekkel, hétfőtől szombatig 10 és 12 óra között a Dunán.