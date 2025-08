Alezredes lett Hide The Pain Harold a rendőrségnél

Arató András, alias Hide The Pain Harold, a világhírű mémarc ezúttal a közlekedésbiztonság élharcosaként tűnik fel. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kampányfilmjében nemcsak humorával, hanem személyes kötődéseivel és példamutató hozzáállásával hívja fel a figyelmet: „Ne magyarázkodj! Használd a biztonsági övet!”

Arató nem először vállal szerepet társadalmilag hasznos kezdeményezésben. Mint elmondta, a tavalyi mentős kampányban való részvételét apósa emlékének szentelte, ezúttal pedig felesége rendőrségi kórházi múltja adott érzelmi alapot a felkéréshez.

„Sok megkeresést kapok, de csak azt vállalom, amiben hiszek”

– fogalmazott, kiemelve, hogy például a Művészetek Völgyén is jótékony célból vett részt: egyik festményének árverési bevételét állami gondozott gyermekek javára ajánlotta fel.

A kampányvideóban alezredesként tűnik fel, amit nem kis iróniával, de annál nagyobb örömmel fogadott: „Már csak ezért megérte. A katonaságtól tartalékos hadnagyként szereltem le.” A humoros szerepvállalás mögött komoly vélemény húzódik: szerinte a magyarok közlekedési morálján lenne mit javítani, és bár a közösségi médiával sokakat el lehet érni, az igazi változáshoz szemléletformálásra van szükség.

A személyes élmények sem maradtak ki. Visszaemlékezett első biztonsági öves élményére a Trabantjából, és felidézte, mikor egyszer még az előző rendszerben egy rendőr elengedte, mert a felesége BM-kórházi igazolványa a jogosítványa tokjában volt. „Vegyen neki egy virágcsokrot!” – mondta akkor a rend őre, ilyen ma már persze elképzelhetetlen.

Villamosmérnökként is kapcsolódott a rendőrség világához: egy amerikai fényhidat kellett bevizsgálnia rendőrautókhoz, de mivel nem felelt meg a magyar szabványnak, nem adhatta rá az engedélyt.

Mint minden netes híresség, ő is áldozata lett hamis profiloknak – jelenleg legalább húszról tud, amelyek az arcát használják engedély nélkül. Mára megtanulta kezelni az ismertséggel járó nehézségeket: „Szomorkás mosollyal át lehet lépni a kellemetlenségen” – mondja, és ez a gondolat lett Hide The Pain Harold globális sikerének is az üzenete.

Arató András büszkén vállalja, hogy nevettet, miközben a mélyben valóságos, emberi tartalmakat közvetít. Kampányról kampányra, mémtől a rendőrségi egyenruháig, ő marad az a férfi, aki mosolyog – akkor is, ha fáj.

Kiemelt kép forrása: Rendőrség hivatalos oldala