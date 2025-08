Hivatalos! Tom Cruise elrabolta a világ egyik legvonzóbb nőjének a szívét

A 63 éves Tom Cruise és a 37 éves Ana de Armas egy kellemes hétvégi kiruccanáson tűnt fel Vermontban, és ezúttal már kéz a kézben. A színésznőnek van a környéken egy nyaralója, így nem meglepő, hogy a pár ezt a meghitt helyszínt választotta, ahol kicsit kiszakadhattak a hollywoodi nyüzsgésből – írja a People magazin.

Tom Cruise and Ana de Armas Appear to Confirm Relationship as They Hold Hands During Vermont Getaway https://t.co/0UPPG6IABY

— People (@people) July 30, 2025