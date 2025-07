Le sem tagadhatnák! Mindenki Pamela Anderson és Liam Neeson titkos románcáról beszél

Hollywood két ikonja nemcsak a vásznon, hanem az életben is egymásra talált, állítja a People magazin. Pamela Anderson és Liam Neeson között izzott a levegő közös filmjük forgatása alatt, és minden jel szerint nem csak baráti azóta a kapcsolatuk.

Pamela Anderson és Liam Neeson az augusztus 1-jén mozikba kerülő új vígjáték, a Csupasz pisztoly forgatásán ismerkedtek meg, és a közös munka románcba torkollott. Egy bennfentes a People magazinnak árulta el:

„Ez egy kibontakozó románc, még az elején járnak. Őszinte és egyértelmű, hogy odavannak egymásért.”

A 73 éves Neeson és az 58 éves Anderson azóta is együtt töltik minden szabadidejüket, közös interjúkban és premierfotókon is ragyognak egymás mellett. A New York-i premierre mindketten elhozták felnőtt fiaikat is, így a fotósok egy igazi mozaikcsaládot kaptak lencsevégre.

Pamela Anderson, Liam Neeson (Fotó: Kristina Bumphrey/Variety via Getty Images)

És mintha ez nem lenne elég: a Today Show reggeli műsorában egy játékos pillanatban úgy tettek, mintha épp csókolóznának. Pamela a londoni premieren már nyíltan puszit nyomott Liam arcára. Persze mindez lehet egy remek reklámfogás, azonban egyre többen erősítik meg a spekulációt.

Hogy mi zajlott a kulisszák mögött? Liam már tavaly ősszel bevallotta:

„Meg vagyok veszve érte. Pamela fantasztikus volt, nincs benne semmi sztárallűr. Csak jön, elvégzi a munkát, humoros és nagyon könnyű vele dolgozni.”

Pamela sem fogta vissza magát:

„Liam igazi úriember. Tisztelet, kedvesség és profizmus jellemzi, megtiszteltetés volt vele dolgozni.”

A közös munka után is szoros kapcsolatban maradtak – Anderson elárulta, hogy közös irodalmi érdeklődésük, a sok nevetés és az egymásnak főzött vacsorák is segítették a kapcsolatuk elmélyülését.

A Csupasz pisztoly című filmben egyébként Neeson a híres Frank Drebin hadnagy fiát alakítja, Anderson pedig a szerelmét – vagyis a vásznon is igazi párost formálnak. És úgy tűnik, az élet ismét utolérte a művészetet.