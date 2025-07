Rengeteg álmot dédelget Gubik Petra

A Nyár 25 című magazinműsor Nyertesek című sorozatában legutóbbi Gubik Petra munkásságába kaphattak bepillantást. A Petőfi Zene Díjas énekes, színművész, A Dal 2025 zsűritagja, a Csukás Meserádió csatornahangja nemcsak a múlt sikereiről, hanem öt-tíz éves terveiről is mesélt.

A Nyár 25 hétfőnként jelentkező Nyertesek című sorozatában a Duna közkedvelt zenés műsorainak háziasszonya, Rókusfalvy Lili ezúttal Gubik Petrával nosztalgiázott, felkeresve őt a Csukás Meserádió stúdiójában. A népszerű színművész, énekes 2022-ben A Dal színpadán versenyzett, idén pedig már a zsűriszékben kapott helyet. A közmédia online gyerekrádiójában is rendszeresen találkozhatnak vele, nemcsak csatornahangként, hanem mesélőként is. Gubik Petra az év női előadója címet is elnyerte 2024-ben a Petőfi Zenei Díjátadón, ezt a pillanatot felidézve Rókusfalvy Lilinek bevallotta, amikor mérföldkőnek számító elismerésben részesül, mindig felmerül benne a kérdés: megérdemli-e, megdolgozott-e érte? „A díj visszajelzés. Arra ösztönöz, hogy merjek nagyobbat álmodni” – vallotta be.

A múltidéző beszélgetés során visszaemlékezett A Dal versenyzőjeként átélt pillanataira és zsűriként megfogalmazott tanácsára, amely magát és mindenkit a pillanat megélésének fontosságára biztat. A nosztalgia mellett a jövőjéről, öt-tíz éves terveiről is beszélt Gubik Petra. „Nagyon sok zenei és színházi tervem van. De próbálok szélesebb körben is gondolkodni, hogy mindig legyen inspirációm, és találkozzak olyan emberekkel, akik által többé válhatok”.

A Nyertesek sorozat legutóbbi része Gubik Petrával újranézhető a Nyár 25 Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga