Harry herceg lépése most új esélyt ad az apjával való békülésre

Úgy tűnik, Harry herceg szíve szerint új fejezetet nyitna a királyi családdal való kapcsolatában. A sussexi herceg állítólag felajánlotta, hogy megosztja hivatalos programjait a királyi családdal, hogy elkerüljék a hivatalos események ütközését. Harry csapata zárt körű találkozót tartott III. Károly király kommunikációs tanácsadójával, amely sokak szerint a közeledés első lépése lehet.

Miután éveken át feszült volt a viszony Harry herceg és a királyi család között, úgy tűnik, mostanában közelednek egymáshoz a családtagok. A The Mail on Sunday információi szerint Harry javaslata nemcsak az események összehangolását segítené, hanem arra is lehetőséget teremtene, hogy személyesen találkozzon édesapjával, Károly királlyal – írja a People magazin.

Prince Harry’s Quiet Peace Offering to the Royal Family Revealed amid Hopes for Reconciliation https://t.co/e5PXDH5IJU — People (@people) July 28, 2025

A lépés célja, hogy elkerüljék az esetleges az ütközéseket a sussexiek és a királyi család eseményei között, valamint hogy megszűnjenek azok a vádak, miszerint egymás elől próbálnák ellopni a reflektorfényt. Egyes brit lapok például megjegyezték, hogy Harry nemrég Angolában tett látogatása uralta a címlapokat, háttérbe szorítva Kamilla királyné 78. születésnapját.

A napirendek összehangolása azonban nemcsak a nyilvánosságnak szól, ez a nyitás lehetővé teheti azt is, hogy Harry végre személyesen találkozzon édesapjával, III. Károly királlyal. Kettejük utolsó rövid találkozása 2024 februárjában történt, amikor Harry hazautazott, miután kiderült apja rákdiagnózisa. A látogatás mindössze egy napig tartott.

„Ez egy jó első lépés” – nyilatkozta egy, a királyi családhoz közel álló forrás akkor. „Jó, hogy végre tényleg beszélgethetnek egymással.”

Ugyan a palota akkoriban csak egy protokolláris megbeszélésként jellemezte a találkozót, sokan úgy vélik, hogy ez volt az első valódi próbálkozás az apa-fiú kapcsolat rendezésére hosszú idő után.

Fotó: Instagram/theroyalfamily

Harry egy májusi interjúban már nyíltan elmondta, hogy szeretne kibékülni családjával:

„Szeretném, ha újra jó lenne a kapcsolatom a családommal. Nincs értelme tovább harcolni” – mondta, majd hozzátette: „Nem tudom, meddig él még az apám.”

Bár a brit királyi család újraegyesülése még távolinak tűnik, de Harry gesztusa talán elég lehet ahhoz, hogy a családon belüli ellentétek enyhüljenek. A békéhez vezető út sokszor nem látványos – de egy őszinte szándék mindig jó kezdet.