Vincze Lilla a Balaton szerelmese

A Napoleon Boulevard eMeRTon-díjas énekesnője, Vincze Lilla az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában mesélt a Balaton és a természet iránti mély szeretetéről, valamint arról, hogyan formálta mindez művészi útját.

„Szerencsés, egészséges, vagány gyerekkorom volt, kalandvágyó szülőkkel és testvérrel. A Sió partján nőttem fel, és az egész életemet meghatározza és inspirálja a Balaton. A természetben lenni, sportolni vagy akár énekelni, felszabadító érzés. Olyankor élem meg igazán, hogy a természet alkotórészei vagyunk, és vigyáznunk kell rá, mert nemcsak életet ad és gyönyörű, hanem sérülékeny is” – hangsúlyozta Vincze Lilla az M2 Petőfi TV Esti Kornél című élő műsorának vendégeként.

A Napoleon Boulevard énekesnőjének mesébe illő gyermekkora és a természethez fűződő mély kapcsolata nemcsak a személyiségét formálta, hanem művészi pályájára is maradandó hatással volt. Az élményekből táplálkozó érzékenység és nyitottság a zeneválasztásaiban is tükröződik – ahogyan az is, hogy mindig keresi azokat a hangokat és szövegeket, amelyek valódi tartalmat és érzelmi mélységet hordoznak.

„Egyre inkább visszafordulok a gyökereimhez. A nép- és világzenéhez, a sanzonok világához és a versekhez, de figyelemmel követem a mai, népszerű előadókat is. Nagy kedvencem a Kaukázus, a Margaret Island, de kedvelem az Anna and the Barbies zenéjét is. Picit azt az alternatív Vincze Lillát látom Pásztor Annában, aki lehettem volna a 80-as években” – jegyezte meg. A teljes beszélgetés az M2 Petőfi TV Médiaklikk-oldalán elérhető.

Esti Kornél – a nyári szünetben 22 órától élőben az M2 Petőfi TV műsorán.

Kiemelt kép: MTVA