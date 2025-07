„Vilmos ad nekem vigaszt és megnyugvást” – Katalin hercegné megható őszinteséggel beszélt rákkezeléséről

Sokan azt hiszik, ha vége a kezelésnek, minden visszatér a régi kerékvágásba. Katalin hercegné szerint azonban a rák utáni időszak legalább olyan nehéz, mint maga a betegség. Most először osztotta meg tapasztalatait nyilvános eseményen.

Katalin hercegné a szükségesnél nem igazán beszél sokkal többet a rákkezeléséről, most azonban kivételt tett.

Fotó: (Aaron Chown/ Pool/AFP)

A Colchester kórházban tett látogatása során Katalin hercegné nemcsak mosolyt és figyelmet vitt a betegeknek, hanem megosztotta velük a saját, személyes küzdelmét is a betegséggel. Az elegáns hercegné ezúttal is őszinte szavaival nyűgözte le a hallgatóságot – írja a Ridikül.

„A kezelés során egyfajta bátorságot, önuralmat gyakorolsz. A kezelés után azt gondolod, hogy visszatérhetsz a normális kerékvágásba, de valójában az azt követő szakasz nagyon-nagyon nehéz.”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) által megosztott bejegyzés

A hercegné szeptemberben jelentette be, hogy legyőzte a betegséget, és azóta fokozatosan fogad el meghívásokat. Most azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyógyulás nem ér véget a klinikai kezeléssel, a valódi harc utána kezdődik.

„Időbe telik, mire újra minden normális lesz, ez egy hullámvasút, egyáltalán nem olyan zökkenőmentes, mint amilyennek várod. Az igazság az, hogy nagyon nehéz időszakon megy keresztül az ember”

– vallotta meg nyíltan.

Katalin hercegné szavai sokaknak adhatnak erőt, különösen azoknak, akik hasonló utat járnak végig. A betegség árnyékából való kilépéshez nemcsak fizikai, hanem lelki gyógyulásra is szükség van, ebben pedig egy-egy ilyen bátor és emberi megnyilvánulás talán többet segíthet, mint gondolnánk.

A hercegné tavaly januárban esett át hasi műtéten, amely során rákos elváltozást fedeztek fel nála. Arról sosem nyilatkozott, melyik szervét támadta meg a kór. Bár a műtét sikeres volt, a vérvizsgálat és a szövettan után kemoterápiás kezelést is javasoltak neki.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) által megosztott bejegyzés

A harmonikus családi háttér is kulcsfontosságú volt számára – férje, Vilmos herceg támogatása nélkül nem lett volna ilyen magabiztos a nyilvános szereplésein:

„Vilmos mellettem van, vigaszt és megnyugvást ad”

– mondta nemrégiben a BBC-nek, amikor újra beszélt a nehéz kezdetekről.