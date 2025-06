Rachel Brosnahan beleszállt a szuperhős-univerzumot kritizáló sztárokba

Július 11-én érkezik a mozikba James Gunn újragondolt Superman filmje, amelyben Rachel Brosnahan kelti életre Lois Lane karakterét. A színésznő számára ez az első szuperhősfilmje, de már most határozott véleménye van a műfajjal kapcsolatban. Egy friss interjúban Amanda Seyfried kérdésére válaszolva keményen fogalmazott azokról a kollégákról, akik előbb elvállalnak egy ilyen projektet, majd nyilvánosan kritizálják azt.

„Superman” star Rachel Brosnahan says actors need to stop complaining about their superhero movies.

“I don’t know why people say yes [to a project] only to then turn around and complain about it… Do it or don’t do it, and then stand by it.”https://t.co/L2ASKvH31K

