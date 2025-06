Harmincöt év után eljött a pillanat: Tom Cruise megkapja első Oscarját

Tom Cruise 62 évesen végre hazavihet egy Oscar-szobrot – igaz, nem a filmjeiért, hanem életműdíjként. A hollywoodi álomgyár igazi nagyágyúját, a legendás énekesnőt, Dolly Partont is kitünteti az Amerikai Filmakadémia.

Óriási hír rázta meg a hollywoodi filmes világot: Tom Cruise, a mozik sztárja és akcióhőse 35 év után végre megkapja élete első Oscar-szobrát. Az Amerikai Filmakadémia ugyanis bejelentette, hogy a 2025-ös Governors Awards, más néven a Kormányzók bálján életműdíjjal jutalmazzák a filmsztárt.

Az elismerést nem egy konkrét szerepéért kapja, hanem azért a rendíthetetlen elhivatottságért, amit a mozi, a mozizás élménye és a filmes közösség iránt tanúsított – különösen a koronavírus-járvány éveiben, amikor elsőként állt ki a mozik megmentéséért.

Tom Cruise eddig négy alkalommal volt Oscar-jelölt: kétszer a legjobb férfi főszereplő kategóriában (a Született július 4-én és a Jerry Maguire című filmekért), egyszer legjobb mellékszereplőként (Magnólia), valamint producerként is jelölték a Top Gun: Maverick című filmért a legjobb film kategóriában.

Az elismerés nem is jöhetett volna jobbkor: Tom Cruise idén tért vissza legendás szerepéhez Ethan Huntként a Mission: Impossible 8. részében, újra bebizonyítva, hogy 60 felett is képes elképesztő fizikai teljesítményekre. Néhány nappal ezelőtt ráadásul kiderült, hogy Cruise hivatalos Guinness-rekordot is beállított: egy motorral végrehajtott szédítő sziklaugrása lett a „legnagyobb kaszkadőrjelenet, amit valaha élő színész hajtott végre”!

Tom Cruise mellett Dolly Partont is díjazzák, de ő nem filmes munkásságáért kapja az elismerést: a Jean Hersholt Humanitárius Díjjal tüntetik ki több évtizedes jótékonysági munkájáért, különösen az oktatás és olvasás terén végzett fáradhatatlan tevékenységéért.

A díjazottak között szerepel még Debbie Allen koreográfus és producer, valamint a Spike Lee-filmekből ismert Wynn Thomas látványtervező is – mindketten most kapnak először elismerést a Filmakadémiától.

A díjátadóra november 16-án kerül sor Los Angelesben, ám a gála ezúttal sem lesz élőben közvetítve.