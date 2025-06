Testvéri békülés a láthatáron? Harry és Meghan visszatéréséről dönthet Vilmos herceg

Harry herceg és Meghan Markle öt évvel ezelőtt hátat fordítottak a királyi családnak, de most úgy tűnik, szeretnének visszatalálni. Ehhez azonban Vilmos herceg részéről óriási megbocsátásra és kompromisszumkészségre lenne szükség.

Harry herceg és Meghan Markle öt évvel ezelőtt sokkolta a világot azzal, hogy lemondtak királyi feladataikról és elhagyták Nagy-Britanniát. Azóta a sussexi pár többször is nyíltan beszélt a királyi család falain belül átélt nehézségeikről, többek között rasszizmusról, és egyéb családon belüli feszültségekről.

Most viszont újabb fordulat látszik kibontakozni a királyi család történetében. A hírek szerint Harry és Meghan útlevélkérelmet nyújtott be gyermekeik, a hatéves Archie herceg és a négyéves Lilibet hercegnő számára. Az érdekes részlet pedig az, hogy a dokumentumokban szerepelnek a „Királyi Fenség” címek is, valamint a Sussex vezetéknevük.

Az útlevélkérelemről a Mirror számolt be, így idézve:

„Harry herceg meg akarja tartani a királyi címeket gyermekei számára, hogy amikor felnőnek, maguk dönthessenek arról, hogy dolgozó királyi családtagok akarnak-e lenni, vagy távol maradnak a közélettől.”

A lépést többen is úgy értelmezik, mint egy finom jelzést: talán Harryék nyitottak lennének a királyi családdal való kapcsolat rendezésére. Richard Eden, a Daily Mail királyi szakértője így fogalmazott:

„A javaslat határozott utalás arra, hogy reménykednek a kapcsolatuk helyreállításában. És felveti a kérdést: Vajon a sussexiek, akik úgy döntöttek, hogy feladják az unalmas, régi közszolgálati feladatokat, hogy az Egyesült Államokban próbáljanak szerencsét, visszatérhetnek-e a királyi családba gyermekeiken keresztül?”

Harry sussexi herceg, a brit trónörökös másodszülött fia és felesége, Meghan sussexi hercegnő újszülött gyermekükkel a windsori kastélyban 2019-ben (Fotó: MTI/EPA/PA/Domic Lipinski

Az udvaron belül azonban nem mindenki érti ezt az új irányváltást. Egy királyi forrás így nyilatkozott Richard Edennek:

„Nagyon nem értem ezt. Harry és Meghan nyilvánvalóan elviselhetetlennek találták a hivatalos kötelezettségeket és az életet a királyi családon belül, mégis ezt akarják a gyermekeiknek. Ez nem logikus.”

Az elmúlt években Harry és Meghan rengeteg energiát fordítottak arra, hogy a nyilvánosság előtt is beszéljenek arról, miért döntöttek a kiválás mellett. Nem könnyű elfelejteni Harry lelkes beszámolóját sem, amikor boldogan mesélt arról a bizonyos „szabadságrepülésről” Los Angelesbe, amikor 2020-ban új életet kezdtek Amerikában.

Most viszont a kérdés újra nyitott: képes lesz-e Vilmos herceg megbocsátani az öccsének? Hiszen ő a jövő trónörököseként komoly átalakításokat tervez a királyi családban. Ha Harryék visszatérnének, az biztosan komoly hatással lenne az egész monarchia jövőjére. De vajon meg tudják-e találni újra a közös utat?