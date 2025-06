Cindy Crawford lánya éppúgy tündökölt, mint édesanyja 30 évvel ezelőtt – döbbenetes hasonlóság

Kaia Gerber ismét bebizonyította, hogy az alma nem esett messze a fájától. A 23 éves modell szinte megszólalásig hasonlít édesanyjára, a legendás szupermodellre, Cindy Crawfordra, és ezt most egy látványos divatpillanattal is alátámasztotta.

Kaia Gerber, 23, is the spitting image of her mother Cindy Crawford, 59, as she channels one of her past looks with red mini dress https://t.co/RJSbcxN2ll

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 13, 2025