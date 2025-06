A budapesti Operaházban tűnt fel Emilia Clarke, a Trónok harca színésznője

A Budapesten forgató amerikai színésznők, Emilia Clarke és Haley Lu Richardson egy héten belül másodszor is ellátogattak a Magyar Állami Operaházba. Ezúttal a Stuart Mária című előadást tekintették meg, társaságukban pedig ott volt Clarke édesanyja is.

Másodszor is visszatért a budapesti Operaházba Emilia Clarke és Haley Lu Richardson. A két hollywoodi színésznő a fővárosban készülő Ponies című amerikai kémsorozat forgatása miatt tartózkodik Magyarországon, de a munkán túl láthatóan a kulturális programok is fontos szerepet játszanak az ittlétük során – írja a Ridikül.

Legutóbb szombat este ültek be az Operaház nézőterére, ahol a Donizetti Stuart Mária című operáját látták. A produkció – ahogyan az intézmény hivatalos posztjában is olvasható – lenyűgözte mindkét vendéget.

Emilia Clarke ezúttal édesanyját, Jenny Clarke-ot is magával hozta az előadásra. A színésznők korábban már megígérték, hogy visszatérnek, és be is váltották szavukat – úgy tűnik, a budapesti Operaház különleges helyet foglal el a szívükben.

Az Operaház közösségi oldalán köszönte meg a látogatást, a fotók tanúsága szerint a sztárok jókedvűen és közvetlenül vettek részt az esten.