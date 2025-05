Elhunyt a Született feleségek Emmy-díjas színésznője

71 éves korában elhunyt Valerie Mahaffey Emmy-díjas amerikai színésznő, aki olyan népszerű sorozatokból lehet ismerős, mint a Született feleségek, a Miért éppen Alaszka vagy Az ifjú Sheldon.

Valerie Mahaffey május 30-án, pénteken hunyt el Los Angelesben – közölte a Variety-vel férje, Joseph Kell. A színésznőt daganatos betegségben diagnosztizálták, mely végül a halálához vezetett.

Valerie Mahaffey, Emmy-Winning ‘Northern Exposure’ Actress Also Known for Starring in ‘Young Sheldon’ and ‘Big Sky’, Dies at 71 https://t.co/3lvttOIRmj — People (@people) May 31, 2025

„Elveszítettem életem szerelmét, Amerika pedig az egyik legkedvesebb színésznőjét. Nagyon fog hiányozni”

– fogalmazott Kell megható nyilatkozatában.

Évtizedeken átívelő karrier

Valerie Mahaffey 1992-ben nyerte el a Legjobb mellékszereplőnek járó Emmy-díjat a CBS Miiért éppen Alaszka című sorozatában nyújtott alakításáért, melyben Eve-et alakította. Bár mindössze öt epizódban szerepelt a három évad során, karaktere és játéka kiemelkedő szakmai elismerést hozott számára.

A Született feleségekben Alma Hodge-t alakította (Fotó: Ron Tom/Getty Images)

Karrierje során számos népszerű sorozatban és filmben tűnt fel. Többek között láthattuk a Született feleségek-ben, Az ifjú Sheldon-ban, valamint a Netflix Dead to Me sorozatában is. Filmszerepei között szerepel a Francia kiút Michelle Pfeiffer oldalán, a Sully Tom Hanksszel, valamint a a Jack és Jill vagy a Dzsungelből dzsungelbe is.

Mahaffey, akinek édesanyja kanadai, édesapja pedig amerikai volt, Indonéziában született. Ezt követően Nigériában, majd Angliában nevelkedett, mielőtt végleg az Egyesült Államokba, Austinba költözött. Később a Texasi Egyetemen szerzett diplomát.

Színészi karrierje a Broadwayn indult a hetvenes évek végén, többek között a Drakula és a Play Memory című darabokban, Harold Prince rendezésében. A televízióban először az NBC The Doctors című szappanoperájában tűnt fel, ahol Ashley Bennett szerepéért Daytime Emmy-jelölést is kapott.

A közelmúltban Mahaffey az Apple TV+ Echo 3 sorozatában szerepelt, legutóbbi filmje, The 8th Day, idén márciusában jelent meg.