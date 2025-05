Újabb fordulat Freddie Mercury eltitkolt lányának ügyében: DNS-teszt is készült

Újabb meglepő fejezettel bővült a legendás Queen-frontember, Freddie Mercury élettörténete: egy nő, akit állítólag Mercury titkos lányaként tartanak számon, DNS-tesztet is elvégeztetett, hogy bizonyítsa származását – írja a brit sajtó. A történet a Love, Freddie című új életrajzi könyv megjelenése kapcsán látott napvilágot, amelyet a zenész egyik legismertebb életrajzírója, Lesley-Ann Jones írt.

A könyv szerint a ma már 48 éves nő – akit csak „B”-ként említenek – 1976-ban született egy rövid, ám szenvedélyes viszony eredményeként. Állítása szerint édesanyja Mercury egyik barátjának a felesége volt. A nő azt mondja, hogy Mercury kezdettől fogva tudott a gyermekről, és a zenész aktívan részt vett lánya életében, egészen 1991-ben bekövetkezett haláláig.

Mint fogalmazott: „Freddie Mercury az apám volt, és most is az. Nagyon szoros és szeretetteljes kapcsolatunk volt születésem pillanatától kezdve, és élete utolsó 15 évében is. Imádott engem, és ragaszkodott hozzám.”

A bejelentés komoly vitákat váltott ki, sokan kétségbe vonták a nő állításait. Válaszul az életrajzíró, Lesley-Ann Jones közösségi oldalán igyekezett tisztázni a helyzetet. Mint írta: „Akik bizonyítékot követelnek a DNS-tesztre, azoknak csak annyit üzenek: a megfelelő hitelesítés megtörtént, jogi csapatok is részt vettek benne, de ezek a dokumentumok nem nyilvánosak.”

A szerző elmondása szerint eleinte ő maga is szkeptikus volt, de meggyőződött róla, hogy „B” nem valamilyen kitaláció áldozata vagy haszonleső – számol be róla a Metro.

„Soha nem kért pénzt, és nem vágyik hírnévre. Sőt, hosszú ideig küzdött azzal, hogy egyáltalán nyilvánosságra hozza-e a történetet”

– mondta Jones.

A történetet tovább színezi, hogy „B” azt állítja: Mercury 17 kötetnyi személyes naplóját is rábízta, amelyekben saját szavaival meséli el élete történéseit. Ezek egy része a könyvben is szerepel, és a szerző szerint jelentős történelmi és kulturális értékkel bírnak.

A Love, Freddie című könyv már most hatalmas érdeklődést váltott ki, még a hivatalos megjelenés előtt felkerült több Amazon-eladási lista élére. A szerző közösségi oldalán megköszönte az olvasók támogatását, és hangsúlyozta:

Mercury története – ha valóban igaz, amit „B” állít – még emberibbé és szerethetőbbé teszi a rocksztárt.

Freddie Mercury, polgári nevén Farrokh Bulsara, 1987-ben kapta meg az AIDS diagnózisát, és 1991-ben, mindössze 45 évesen halt meg a betegség szövődményeiben. Nyíltan beszélt biszexualitásáról, de gyermekéről soha nem tett említést nyilvánosan.

A kötet szerint korábban csupán közeli hozzátartozói – családja, zenésztársai, valamint egykori élettársa, Mary Austin – tudtak a kislány létezéséről.

Kiemelt kép: Freddie Mercury, a Queen zenekar énekese nyilatkozik Aczél Endrének. Budapest, 1986. július 26. (Fotó: MTI/Kisbenedek Attila)