Freddie Mercury eltitkolt lánya a nyilvánosság elé állt: „Apám szeretett és úgy becsült, mint egy kincset”

Több mint harminc évvel Freddie Mercury halála után derült fény egy régóta őrzött titokra, hogy Freddie Mercurynak, a Queen legendás frontemberének van egy lánya.

A most 48 éves nő története először a napokban jelent meg Lesley-Ann Jones új életrajzi könyvében, a Love, Freddie-ben. A könyv szerint a nő 1976-ban fogant, nem sokkal a Bohemian Rhapsody világsikere után egy rövid viszonyból, amely az énekes egyik közeli barátjának feleségével történt. Létezéséről mindössze néhány ember tudott: Mercury szülei, nővére, zenésztársai, valamint Mary Austin, az énekes élete nagy szerelme, azonban mindannyian hallgattak az ügyről, egészen mostanáig – közölte a Daily Mail.

A nő – akit a könyvben csupán B-ként emlegetnek – Európában él, az egészségügyben dolgozik, és már saját gyermeke is van, így Mercury már nemcsak apa, hanem nagypapa is lenne.

B a könyv lapjain vallott először a nyilvánosság előtt, mint írta: „Freddie Mercury az apám volt, és most is az. Nagyon szoros és szeretetteljes kapcsolatunk volt születésem pillanatától kezdve, és élete utolsó 15 évében is. Imádott engem, és ragaszkodott hozzám. Születésem körülményei a legtöbb ember szemében szokatlannak, sőt felháborítónak tűnhetnek. Nem meglepő. Ez soha nem változtatott az elkötelezettségén és azon, hogy szeressen és gondoskodjon rólam. Úgy becsült engem, mint egy kincset”.

Bár Mercury sosem beszélt nyilvánosan a lányáról, halála előtt személyesen adta át neki 17 kötetnyi naplóját, amelyeket hosszú éveken át őrzött, teljesen titokban.

Ezek a naplók képezik a Love, Freddie című könyv gerincét.

Freddie Mercury a Queen híres frontembere 1991-ben, 45 évesen halt meg. Mary Austinnal, akivel sokáig jegyben járt, végül nem lett közös gyermekük, de baráti kapcsolatuk Mercury haláláig megmaradt. Az új életrajzi könyv és az eltitkolt lányának vallomása új fényben tünteti fel a világ egyik legnagyobb rockikonját: egy apa, aki minden körülmények között szerette a lányát, a nyilvánosság tudta nélkül is.

Kiemelt kép: Freddie Mercury, a Queen frontembere és a lánya (Fotó: X)