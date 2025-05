Nicole Kidman még mindig harmincnak néz ki, most kiderült, hogy csinálja

Nicole Kidman hosszú évek óta Hollywood egyik legismertebb és legszebb színésznője, de a róla készült friss képek ismét felerősítették a kérdést: vajon mit csináltatott az arcával? Bár a színésznő rendre azt állítja, hogy természetes módszerekkel – egészséges életmód, napfényvédelem, smink és étrend-kiegészítők – őrzi fiatalságát, a változások túlságosan látványosak ahhoz, hogy ne szülessenek újabb találgatások.

What has Nicole Kidman, 57, had done to her face? From stretched ‘bat ears’ to Botox and plastic surgery rumours, a look at the actress’ changing face – as she reveals what her hair REALLY looks like after wig disaster https://t.co/N4kGsA91ge

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 20, 2025