Bomba gólja után jelentette be Szoboszlai Dominik a nagy hírt: apa lesz!

Gólt lőtt és örömhírt is ünnepelt Szoboszlai Dominik, gyermeket vár a felesége.

Szoboszlai Dominik ismét megvillantotta klasszisát a Premier League-ben: a magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal a Brighton otthonában vette be az ellenfél kapuját. A mérkőzés során látott bombagól is megér egy misét, de amit utána mutatott, az még annál is különlegesebb volt – írja az M4 Sport.

A találatot követő gólöröm ugyanis többet mondott minden szónál – és mint kiderült, nem véletlenül volt ennyire érzelmes. A mozdulatsor nem is lehetett volna egyértelműbb:

Szoboszlai felesége, Buzsik Borka első gyermeküket várja.

A pár még hivatalosan nem jelentette be a hírt, de a jelek szerint Dominik a pályán osztotta meg először örömét a nyilvánossággal.

A Liverpool már gratulált is a játékosnak: