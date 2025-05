Zavarba ejtő titkot osztott meg Halle Berry

Az Oscar-díjas Halle Berry idén egészen szokatlan módon emlékezett meg az anyák napjáról. A színésznő egy intim hangulatú videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyen párjával, Van Hunt amerikai énekessel látható – a felvétel pedig gyorsan felkavarta az internetet.

A videóban Berry és Hunt együtt fekszenek a takaró alatt, miközben a színésznő sejtelmesen arról beszél, hogy „nem fogja megmutatni, hogyan ér véget számára az anyák napja” (amelyet a tengerentúlon még csak az előző hétvégén tartottak).

A kétgyermekes színésznő ezután egy márkás intim segédeszközt is megemlít, amelyről elmondja, hogy jelenleg ezt használják.

A terméket röviden be is mutatja a kamerába, hozzátéve, hogy annak fejlesztésében ő maga is részt vett 2024-ben – így nem kizárt, hogy a videó egyfajta reklámfogás is volt.

A bejegyzés vegyes visszhangot váltott ki.

Egyes rajongók zavarónak vagy túl soknak érezték a túlzottan személyes tartalmat, míg mások épp Berry nyíltságát és őszinteségét méltatták.

Kiemelt kép: Halle Berry (Fotó: X)