Max Verstappen apuka lett: megszületett kislánya, Lily

Verstappen jelenleg is a világbajnoki címvédő, és bár a pályán mostanság akadnak kihívásai, a magánéletében igazi beteljesülést élhet át. A Red Bull sztárversenyzője 2021 óta alkot egy párt Kelly Piquet-vel, a brazil Forma–1-es legenda, Nelson Piquet lányával.

A kapcsolatuk különlegessége, hogy Kelly korábban az orosz pilóta, Danyiil Kvjat párja volt – tőle született első gyermeke, Penelope –, Verstappen pedig épp Kvjat helyére ült be anno a Red Bullnál. Most azonban a reflektorfény nem a versenypályára, hanem a családi boldogságra irányul. A kis Lily érkezésével Verstappen új szerepben is kipróbálhatja magát: nemcsak versenyzőként, hanem apaként is bizonyíthat.

A rajongók világszerte örömmel fogadták a hírt, már ezrek gratuláltak a fiatal szülőknek az Instagramon.

Max Verstappen (@maxverstappen1) által megosztott bejegyzés

A sportvilágban is sokan osztották meg jókívánságaikat a friss apának, aki most először élhet át a célegyenesnél is nagyobb pillanatot – amikor karjában tarthatja a gyermekét. Verstappen és Kelly Piquet számára most kezdődik életük legnagyobb és legszebb kihívása: a szülői szerep.

Kiemelt kép: Max Verstappen és felesége, Kelly Piquet (Fotó: Clive Mason/Getty Images)