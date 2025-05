„Most először igazán látható vagyok” – transzneműként coming outolt Robert De Niro lánya, Airyn

Airyn De Niro, a világhírű színész, Robert De Niro lánya először beszélt nyilvánosan transzneműségéről, identitásáról és a reflektorfényen kívüli életéről a Them magazin április 29-én megjelent interjújában.

A 29 éves Airyn (eredeti nevén: Aaron) De Niro – aki modellként és feltörekvő színésznőként is tevékenykedik – őszintén vallott arról, milyen érzés volt híres szülők gyermekeként felnőni, miközben saját identitását kereste. „Különbség van a láthatóság és a láthatóság között” – fogalmazott az interjúban, hozzátéve:

„Látható voltam. Azt hiszem, eddig mégsem láttak”.

A nyilvánosság érdeklődése csak nemrég irányult rá, miután bulvárlapok tudomást szereztek a nemváltásáról. A lapok rendre „Robert De Niro nepo baby kisfiának” nevezték, ezzel figyelmen kívül hagyva nemi identitását – közölte az USA Today.

Airyn szerint ezek a cikkek nemcsak félrevezetők voltak, de arra is emlékeztették, hogy mennyire keveset tudnak róla az emberek.

Airyn De Niro Toukie Smith modellel közös ikergyermeke Robert De Nirónak. Bár külsőleg évek óta nőies jegyekkel él – például megjelenését, viselkedését tekintve –, csak nemrég, 2023 novemberében kezdte meg a hormonterápiát.

Hangsúlyozta, hogy szeretné megőrizni nőiességét a későbbi életszakaszokban is, egyfajta „későn érőnek” tartja magát ezen az úton.

A színésznő nem kívánt részletekbe bocsátkozni arról, hogyan reagált a családja az átmenetére, ám elismerte, hogy sokáig szorongott. „Azt hiszem, egy részem attól tartott, hogy [a családom] talán még mindig úgy fog rám gondolni, mint aki a nemváltás előtt voltam” – mondta.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Them (@them) által megosztott bejegyzés

Airyn jelenleg mentálhigiénés tanácsadónak tanul, emellett modell- és színészi karrierjét is építi. Kiemelte, hogy nem élt vissza apja hírnevével, nem szerepelt De Niro filmjeiben, emellett nem járt vele premierekre sem. „Azt akartam, hogy a sikerem a saját érdemeimből fakadjanak” – fogalmazott.

A színésznő több meghallgatáson is részt vett, például a League of Legends videojáték karaktereihez, illetve jelentkezett az Euphoria című sorozatban Jules szerepére is, amit végül Hunter Schafer kapott meg.

Most, hogy nyíltabban vállalja önmagát, abban reménykedik, hogy másokat is inspirálhat. „Inspirációt szeretnék adni legalább egy másik hozzám hasonló fekete, queer embernek, akinek nincs extra kicsi mérete. Azt akarom, hogy mások is jól érezzék magukat a bőrükben” – mondta.

Robert De Niro összesen hét gyermek édesapja: Raphael és Drena (Diahnne Abbottal), Julian és Airyn (Toukie Smith-szel), Elliot és Helen (Grace Hightowerrel), valamint legfiatalabb lánya, Gia (Tiffany Chennel).

Kiemelt kép: Airyn De Niro (Fotó: X)