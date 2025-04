„Tudom, hogy meghaltam, biztos vagyok benne” – Jeremy Renner megrázó beszámolója a balesetéről

Jeremy Renner az év elején ünnepelte a második születésnapját miután 2023 januárjában életveszélyes balesetet szenvedett. Az Avengers-filmek sztárja most memoárjában, a My Next Breath című könyvében osztja meg a borzalmas eseményt követő tapasztalatait.

A 52 éves színész a kötetben rendkívül személyes beszámolót ad arról a pillanatról, amikor a hókotró súlyosan megsebesítette. Renner szerint biztos volt benne, hogy a kocsifelhajtón halt meg, miután elütötte a gép. „Láttam az egész életemet. Mindent láttam egyszerre” – írja, hozzátéve, hogy a halál élménye nem volt időhöz kötött, sőt, úgy érezte, mintha minden idő és az örökkévalóság is egyszerre lett volna jelen. A színész leírta, hogy felvillanyozó békét érzett, és egy folyamatosan összekapcsolódó, gyönyörű és fantasztikus energiát tapasztalt, miközben nincs idő, hely vagy tér, és semmi látnivaló, csak egyfajta elektromos, kétirányú látás – írta a Vulture. A baleset következményeként Jeremy Renner több mint 30 csontját törte el, és sok vért vesztett. Azonban mégis visszatért az élők közé, miután egy belső erő arra utasította, hogy ne engedje el, és folytassa az életét. A színész megerősítette, hogy a mentősök elmondták neki, hogy a pulzusa 18-ra esett, amely az orvosi szakirodalom szerint azt jelenti, hogy az ember szinte halott állapotban van. Renner azóta is úgy gondolja, hogy halott volt – „tudom, hogy meghaltam, biztos vagyok benne”. A színész azt is megosztotta, hogy azért lépett a hókotró gép elé, hogy unokaöccsét megmentse, megpróbálta megakadályozni, hogy a szerkezet összeroppantsa. Azóta minden új év különleges számára, mintha egy új életet kezdene minden évben. Memoárjában a színész elmesél minden részletet a szörnyű baleset és annak következményei kapcsán, ami segíthet jobban megérteni, hogyan éli meg valaki a halál közelségét, és hogyan találhat valaki új értelmet az életében egy ilyen súlyos tragédia után. Kapcsolódó tartalom Többször is visszatért a halál torkából egy amerikai veterán – most elmondta, miket tapasztalt Miután többször is esélyt kapott az életre, a férfi most másokat próbál inspirálni történetével. Kiemelt kép: Jeremy Renner (Fotó: X)