Új részletek Gene Hackman tragikus haláláról – ez derült ki a boncolási jelentésből

Két hónappal Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa tragikus halála után nyilvánosságra hozták a hivatalos boncolási jelentést. A legendás színész halálát súlyos szívbetegségek és előrehaladott Alzheimer-kór okozta, míg felesége egy ritka, rágcsálóktól terjedő fertőzés következtében vesztette életét.

Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa februárban haltak meg új-mexikói otthonukban, Santa Féban. Most közzétették a hivatalos boncolási eredményeket, amelyek új részletekkel szolgálnak a tragédia körülményeiről – írja a Fox News.

A Santa Fe megyei seriff hivatalának 2025. április 16-án közreadott, dátummegjelölés nélküli felvétele Gene Hackman néhai amerikai színész és felesége, Betsy Arakawa otthonáról, ahol a házaspár halálának körülményeit vizsgálják nyomozók az Új-Mexikó állambeli Santa Fében (Fotó: MTI/AP/Santa Fe megyei seriffi hivatal)

A New Mexico-i Igazságügyi Orvosszakértői Hivatal szerint a 95 éves Hackman évek óta szívelégtelenséggel küzdött, és súlyos érrendszeri betegségekkel élt, emellett előrehaladott Alzheimer-kór jeleit is kimutatták nála. Korábban szívbillentyű- és koszorúér-műtéteken is átesett, és két szívinfarktuson volt túl.

A toxikológiai vizsgálat a színész vérében szokatlanul magas acetonszintet mutatott ki, amely hosszabb ideig tartó koplalás következménye lehetett.

Felesége, a 63 éves Betsy Arakawa halálát a hantavírus okozta, amely állatok – főként rágcsálók – által terjesztett, halálos légúti fertőzés. A vizsgálatok szerint Arakawa az utolsó napjaiban aktívan kutatott a COVID-19-hez és influenzához hasonló tünetek után az interneten, és egészségügyi segítséget is keresett.

Gene Hackman (MTI/EPA)

A pár holttestét február 26-án találták meg, miután a ház karbantartói értesítették a hatóságokat. Bár kezdetben gyanúsnak ítélték a halálesetek körülményeit, külsérelmi nyomot egyikükön sem találtak. A hatóságok végül kizárták az idegenkezűséget.

Gene Hackman Oscar-díjas színészként olyan ikonikus alkotásokban szerepelt, mint a Fancia kapcsolat és Bonnie és Clyde. Visszavonulása után is csendes, visszavonult életet élt Santa Féban, ahol feleségével közösen töltötte utolsó éveit.