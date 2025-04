A világ kíváncsi lett a konklávé titkaira – rekordokat dönt ez a két film Ferenc pápa halála óta

Ferenc pápa halála nemcsak a katolikus világot rázta meg, de hatást gyakorolt a filmnézési szokásokra is: az Edward Berger rendezte Konklávé című film hirtelen reneszánszát éli. A Luminate adatai szerint,

A film – amely Oscar-jelölést kapott a legjobb film és legjobb férfi főszereplő kategóriájában – az új pápa megválasztásának folyamatát dolgozza fel, elkalauzolva a nézőt a zárt konklávé világába. A történet különösen aktuálissá vált Ferenc pápa 88 éves korában bekövetkezett halála után, aki egy nappal húsvétot követően, hétfő hajnalban tért örök nyugalomra.

a dráma nézettsége vasárnaphoz képest hétfőn 283%-kal nőtt, így április 21-én már közel 7 millió percet töltöttek vele a nézők a streaming platformokon.

Nemcsak a Konklávé, hanem a Netflix 2019-es Két pápa című filmje is megnövekedett érdeklődést kapott: annak nézettsége 417%-kal nőtt egyetlen nap alatt, 290 ezer megtekintett percről másfél millióra.

