Kiderült, mi okozta a Gossip Girl 39 évesen elhunyt színésznőjének halálát

Hónapokkal a tragikus hír után hivatalosan is megállapították Michelle Trachtenberg halálának okát. A Buffy, a vámpírok réme és a Gossip Girl című sorozatok sztárja február végén halt meg, most pedig a New York-i halottkém közölte: a 39 éves színésznő halálát a cukorbetegség szövődményei okozták.

A színésznőt 2025. február 26-án találták holtan egy New York-i lakásban. A helyszínre kiérkező rendőrök a 911-es segélyhívás után eszméletlen állapotban találták meg Trachtenberget, akinek az életét már nem lehetett megmenteni. A hatóságok azonnal kizárták az idegenkezűséget, de a halál pontos oka sokáig nem volt ismert, mivel a család vallási okokra hivatkozva elutasította a boncolást. Michelle Trachtenberg's Official Cause of Death Revealed After 'Gossip Girl' Star Died at 39 https://t.co/kdKT7Z9vmK — People (@people) April 16, 2025 Mostanra azonban a toxikológiai vizsgálatok eredményei alapján a New York-i főorvosi hivatal megerősítette: Michelle Trachtenberg halálát a cukorbetegség szövődményei okozták, és a halál természetes módon következett be. A szakértők hozzátették, hogy az ilyen vizsgálatok boncolás nélkül is elvégezhetők, így sikerült megállapítani a pontos diagnózist. A színésznő korábban májátültetésen esett át, és barátai szerint az utóbbi időszakban komoly egészségügyi problémákkal küzdött, amelyekről nyíltan beszélt a közeli ismerőseinek. Egyes források szerint az utóbbi években visszavonult a nyilvánosság elől, fizikailag és lelkileg is nehéz időszakon ment keresztül. Michelle halálhíre megrázta a filmipart és rajongóit világszerte. Kollégái, köztük Blake Lively és Sarah Michelle Gellar is szívhez szóló üzenetekkel búcsúztak tőle. Gellar például a Buffy egyik ikonikus idézetével emlékezett meg róla: A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sarah Michelle (@sarahmgellar) által megosztott bejegyzés „A legnehezebb dolog ebben a világban… élni benne. Bátor leszek. Élek… érted." Michelle Trachtenberg 11 éves kora óta szerepelt a filmvásznon, és fiatal kora ellenére rendkívül gazdag karriert tudhatott magáénak. Nemcsak tehetsége, hanem kisugárzása is különlegessé tette.