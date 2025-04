Megrázó látvány fogadta a rendőröket, patkányok közt élte utolsó napjait Gene Hackman

Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa holttestét február végén találták meg santa fe-i otthonukban. A hatóságok szerint Arakawa halálát hantavírus okozta, a házaspárt nemrég szűk körben temették el.

Patkányfészkeket és elpusztult rágcsálókat találtak Gene Hackman birtokán, miután kiderült, a sztár felesége, Betsy Arakawa halálát hantavírus okozta – derült ki a hatóságok jelentéséből. A fertőzést a rágcsálók által terjesztett vírus okozza, amely influenzaszerű tünetekkel és súlyos légzési nehézségekkel jár, és akár halálos kimenetelű is lehet – írta a Sky News.

A 95 éves kétszeres Oscar-díjas színész, valamint 65 éves felesége holttestét február 26-án találták meg Új-Mexikóban, santa fe-i otthonukban, külön helyiségekben. A részben mumifikálódott testek mellett az egyik kutyájuk is elpusztult. A helyszínen végzett környezeti vizsgálat kimutatta, hogy a birtok több épületében is jelen voltak a rágcsálók: élő és elhullott példányokat, valamint fészkeket találtak, három garázsban például csapdák is voltak kihelyezve.

A hatóságok által most nyilvánosságra hozott jelentés szerint Arakawa számítógépén több megnyitott könyvjelző is volt, amelyek influenzaszerű tünetekkel és koronavírushoz kapcsolódó betegségekkel foglalkoztak. Egy e-mailben pedig azt írta masszőrének, hogy Hackman február 11-én reggel influenzaszerű tünetekkel ébredt, ezért lemondja a másnapi időpontját „az elővigyázatosság jegyében”.

A főorvos, Dr. Heather Jarrell szerint Arakawa halálát hantavírus okozta, pontosabban a hantavírus pulmonalis szindróma (HPS), amely többnyire a fertőzött rágcsálók nyálával, vizeletével vagy ürülékével való érintkezés révén, illetve belélegezve fertőz. Bár az esetleges összefüggést a birtokon talált rágcsálók és Arakawa halála között hivatalosan még nem erősítették meg, a körülmények alapján feltételezhető a kapcsolat.

A Santa Fe megyei seriff hivatalának 2025. április 16-án közreadott, dátummegjelölés nélküli felvétele Gene Hackman néhai amerikai színész és felesége, Betsy Arakawa otthonáról (Fotó: MTI/AP/Santa Fe megyei seriffi hivatal)

A színészről közben az is kiderült, hogy halála idején Alzheimer-kór előrehaladott stádiumában volt, és valószínűleg napokig egyedül maradt a felesége holttestével, miután ő korábban elhunyt. Hackman halálát szívbetegség okozta.

A tragikus eset nyomán több redakált rendőrségi testkamerás felvétel és további információk is várhatók, miután a család kérésére eddig zártan kezelt dokumentumokat bírósági döntés után részben nyilvánosságra hozták.

Gene és Betsy Hackmant a napokban helyezték végső nyugalomra. A People magazin értesülései szerint a házaspártól Santa Féban, szűk körű, privát megemlékezés keretében búcsúztak el. A szertartáson a legendás színész három gyermekei – Christopher fia, valamint Elizabeth és Leslie nevű lányai – is részt vettek.