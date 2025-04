Mindössze 27 évesen hunyt el a topmodell, akit egy egész világ csodált

Mindössze 27 éves korában elhunyt Lucy Markovic, aki az „Australia’s Next Top Model” című tehetségkutató műsor révén vált ismertté, majd olyan neves divatházak kifutóin tűnt fel, mint az Armani, a Versace, a Givenchy vagy a Dolce & Gabbana.

A tragikus hírt ügynöksége, az Elite Model Management jelentette be a közösségi médián keresztül. Közleményükben egy ritka agyi betegséget neveztek meg a halál okaként, mely ellen a divatsztár már hosszú ideje küzdött – közölte a CNN.

A modell hivatalos Instagram-oldalán szintén megjelent a halálát megerősítő bejegyzés, alig néhány órával azután, hogy korábban arról adtak hírt, életéért küzd. Az Elite nyilatkozatában Markovicot „fényesen tündöklő csillagként” írták le, aki nemcsak eleganciát és szépséget vitt a munkájába, hanem melegséget és derűt is sugárzott minden körülötte lévő ember felé.

Lucy Markovic tizenévesként tűnt fel a 2015-ös évadban, ahol a második helyen végzett, de karrierje ezt követően szárnyalni kezdett.

Az ausztrál tehetség többek között olyan világmárkák kampányaiban szerepelt, mint a Versace, a Victoria Beckham, az Oscar de la Renta vagy a Bulgari. Kifutómodellként bejárta a világot, és szerepelt a Vogue, valamint a Marie Claire nemzetközi kiadásaiban is.

Az utóbbi időben egészségi állapotáról is őszintén beszélt, három héttel ezelőtti Instagram-bejegyzésében árulta el, hogy agyi arteriovenosus malformációban (AVM) szenved, amely komoly agykárosodást és szélütést is okozhat. A posztban a malformációt „golflabda méretűnek” írta le, és arról is beszámolt, hogy rohamokat tapasztalt.

Négy éve küzdött a betegséggel, melynek súlyossága miatt hamarosan műtétet terveztek nála.

„Az élet egy utazás, és készen állok a következő fejezetre”

– írta akkor, egy kórházi fotó kíséretében.

Halálhírére a divatszakma szereplői világszerte megemlékeztek róla. Az év egyik felfedezettjeként emlegetett modell, Alex Consani is üzent az Instagramon, csakúgy, mint Donatella Versace, aki így búcsúzott tőle: „Nagyon sajnálom a híreket Lucy Markovicról. Nyugodj békében, szép lány.”

Ausztrál ügynöksége, a Kult Australia szintén megrendülten búcsúzott tőle: „Ma elvesztettünk egy csillagot… Ragyogó volt, meleg szívű és gyönyörű lélek”.

