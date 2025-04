Károly és Kamilla tánca a nap videója – így ünnepli 20 éves házasságát a királyi pár

Károly király és Kamilla királyné idén ünneplik házasságuk 20. évfordulóját, amely azóta is erősíti a brit királyi családot. Az évtizedek során számos kihívással kellett szembenézniük, azonban kapcsolatuk mindig kitartott.

Húsz éve, azaz 2005. április 9-én Károly herceg és Camilla Parker Bowles szűk körű polgári szertartás keretében házasodtak össze Windsorban. Bár a házasságuk sokakat megosztott – hiszen a válás, majd Diana hercegnő halála megosztotta a közvéleményt és felkorbácsolta az indulatokat –, a két évtizeddel később esedékes 20. évforduló már egészen más légkörben zajlott. Azóta, hogy

Károly király és Kamilla királyné a világ színpadán is képviselik az Egyesült Királyságot,

kapcsolatuk sokak számára megszokottá vált, és a közvélemény egyre inkább elfogadja őket.

Károly és Kamilla 1970-ben találkozott először. A románc kezdetben rövid életű volt, mivel Károly csatlakozott a haditengerészethez, Kamilla pedig egy másik férfival, Andrew Parker Bowlesszal kezdett romantikus viszonyba. Azonban a sors másként alakította az életüket, és több évtizednyi viszontagságot követően sorsuk újra összefonódott.

Kapcsolatuk sajnos nem volt mentes a nyilvános botrányoktól, Kamillát sokan nem tartották többnek annál a nőnél, aki feldúlta Diana hercegné és Károly király házasságát. A sajtónak is köszönhető, hogy az emberek nem tudták könnyen elfelejteni Károly és Diana szakítását.

Károly király és Kamilla királyné esküvőjük napján, 2005. április 9-én (Fotó: Getty Image)

Elmondásuk szerint kapcsolatukban az egyik legfontosabb szerepet a humor és a kölcsönös támogatás játszotta. Károly király és Kamilla királyné sokat nevetnek együtt, és a legnehezebb időkben is mindig ki tudják találni, hogyan támogassák egymást. Kristina Kyriacou, Károly király egykori kommunikációs titkára elmondta, hogy a pár mindig is képes volt felvidítani egymást, még a legformálisabb eseményeken is.

Az elmúlt évben különösen fontos szerepet játszott Kamilla a monarchia életében, amikor

Károlynak egészségi állapota miatt háttérbe kellett vonulnia.

Ő volt az, aki átvette a királyi kötelezettségeket, és biztosította, hogy az ősi rendszer működése továbbra is zavartalan legyen. Kitartásának és kemény munkájának köszönhetően a közvélemény is egyre inkább elfogadja Kamillát mint királynét.

Sokan úgy vélik, hogy Károly és Kamilla kapcsolatának titka a hosszú évek alatt felépített tiszteleten és szereteten alapul. Az évtizedek alatt megélt nehézségeket és családi feszültségeket együtt dolgozták fel, és most, 20 év után, egy szoros és stabil házasságot ünnepelnek.

Kiemelt kép forrása: Getty Image