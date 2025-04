Eminem nagypapa lett! Az unokája nevét is nyilvánosságra hozták

A világhírű rapper, Eminem életében új fejezet kezdődött, miután lánya, Hailie Jade Mathers világra hozta első gyermekét. A baba születésének híre pénteken került nyilvánosságra, amikor Hailie egy megható Instagram-posztban osztotta meg a részleteket.

Újabb mérföldkő Eminem életében: a rap világának egyik legkiemelkedőbb alakja most már nagypapaként is bemutatkozhat. Lánya, Hailie Jade Mathers első gyermeke március 14-én jött a világra – bár a hivatalos születési időpont április 4-ére volt kiírva, a kisfiú kicsit hamarabb döntött úgy, hogy megérkezik.

A hírt Hailie osztotta meg követőivel az Instagramon, ahol nemcsak a baba érkezését jelentette be, de a nevét is nyilvánosságra hozta: Elliot Marshall McClintock.

A középső név különös jelentőséggel bír – ez egyfajta tisztelgés a nagypapa, Eminem előtt, akit polgári nevén Marshall Bruce Mathers néven ismer a világ.

A terhesség hírét még tavaly októberben jelentette be a nyilvánosság előtt Hailie, amikor egy videóklipben tett célzást a babavárásra. A rajongók azóta is izgatottan figyelték a fejleményeket, most pedig végre örömhírrel szolgált a család.

A baba érkezése nemcsak Hailie és párja, Evan McClintock életét változtatta meg, de Eminemét is: a korábban kemény szövegeiről és provokatív stílusáról ismert rapper most egy sokkal lágyabb szerepben tűnik fel – immár nagyapaként.

Kiemelt kép: Eminem (Fotó: Getty Images)