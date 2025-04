Tom Cruise megtörte a csendet – megható szavakkal búcsúzott Val Kilmertől

Tom Cruise amerikai színész megható gesztussal búcsúzott el egykori kollégájától és barátjától, Val Kilmertől, aki április 1-jén, 65 éves korában halt meg tüdőgyulladás következtében. A színész a Las Vegasban megrendezett CinemaConon jelent meg április 3-án, hogy bemutassa legújabb filmje, a Mission: Impossible – The Final Reckoning előzetesét, de a show előtt néhány percet kért a közönségtől, hogy megemlékezzen barátjáról.

Tom Cruise is paying his respects to his former co-star and “dear friend” Val Kilmer. https://t.co/u2RfBx4Wic

— TODAY (@TODAYshow) April 3, 2025