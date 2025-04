„Sírtam, amikor újra együtt játszottunk” – Tom Cruise-t meghatotta utolsó közös jelenete Val Kilmerrel

Val Kilmer halála után újra reflektorfénybe került az a különleges barátság, amely évtizedeken át összekötötte őt Tom Cruise-zal. A színész 65 évesen, tüdőgyulladás következtében hunyt el 2025. április 1-jén, de örökre emlékezetes marad, amit a mozivásznon – különösen a Top Gun-filmekben – alkotott.

Tom Cruise cried over ‘emotional’ reunion with Val Kilmer in ‘Top Gun 2’ before his death https://t.co/8POCOTVFfH pic.twitter.com/bMVtXRQFr3

— New York Post (@nypost) April 2, 2025